Stanionio norima kova su Barriosu tolsta: WBC čempionas artėja prie susitarimo su Garcia

„The Ring“ skelbia, kad R. Garcia ir M. Barriosas artėja prie susitarimo dėl titulinės kovos, kuri turėtų įvykti 2026 m. pirmajame ketvirtyje.
Pasak šaltinių, R. Garcia vadybos agentūra „Golden Boy“ ir PBC atstovai šiuo metu keičiasi kovos sutartimis.
Praėjusį mėnesį R. Garcia viešai pareiškė, kad norėtų mesti iššūkį M. Barriosui (29–2–2, 18 nokautų), kuris liepos mėnesį Las Vegase vykusioje kovoje lygiosiomis baigė dvikovą su legendiniu filipiniečiu Manny Pacquiao. Tai buvo pirmoji 46-erių M. Pacquiao kova po beveik ketverių metų pertraukos, kai jis buvo pasitraukęs į pensiją.
R. Garcia (24–2, 20 nokautų) yra viena didžiausių bokso žvaigždžių, tačiau dar nėra iškovojęs pasaulio čempiono titulo. Savo pirmojoje titulinėje kovoje 2023 m. „superdvikovoje“ jis pralaimėjo Gervontai Davisui. Tąkart R. Garcia turėjo didelį trūkumą, nes kovojo 135 svarų svorio kategorijoje su rehidratacijos sąlyga.
27-erių R. Garcia pastarąjį kartą kovojo šių metų gegužę ir patyrė netikėtą pralaimėjimą Rolly Romerui. R. Romero tuomet laimėjo teisėjų sprendimu ir iškovojo laikinąjį WBA pusvidutinio svorio titulą, o vėliau tapo pilnaverčiu pasaulio čempionu, kai Jaronas Ennisas pakilo į aukštesnę svorio kategoriją.
M. Barriosas savo karjeroje taip pat yra patyręs pralaimėjimą prieš G. Davisą. 30-metis kovotojas prieš susitikimą su M. Pacquiao paskutinėje savo kovoje 2024 m. lapkritį turėjo lygiąsias su Abeliu Ramosu.
Kaip patvirtino šaltiniai, R. Garcia sulaukė pasiūlymo ir iš Jake’o Paulo komandos – jis galėtų pakeisti G. Davisą „Netflix“ parodomajame renginyje, kuris gali būti perkeltas į gruodžio mėnesį.
R. Garcia vadybininkas Oscaras De La Hoya šeštadienį socialiniuose tinkluose pareiškė, kad kovotojas negali susitikti su J. Paulu, nes „Golden Boy“ turi išskirtinę sutartį su DAZN, o „Paulas kovoja „Netflix“ platformoje“.
Tuo metu Devinas Haney lapkričio 22 d. Rijade planuoja kovą dėl pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo prieš Brianą Normaną jaunesnįjį
Jeigu tiek D. Haney, tiek R. Garcia iškovotų pergales, jų tarpusavio revanšas dėl titulo suvienijimo taptų viena didžiausių metų kovų bokse.
