Jake‘as Paulas: „McGregoras žino, kad su manimi ringe neverta rizikuoti, todėl kova neįvyks“

Airis drąsiai kalba apie tai, jog narve pasirodys 2026 m. birželio 14 d. Tuomet yra planuojamas didžiausias UFC turnyras istorijoje Baltuosiuose rūmuose.
„Per pastarąjį laikotarpį patyriau dvasinę kelionę. Aš buvau išgelbėtas ir vėl esu sveikas. Vėl esu pasiruošęs džiuginti pasaulį. Kovotojo dvasia mano širdyje buvo beveik lšblėsusi, bet dabar ji dega lyg pati stipriausia ugnis“, – teigė C. McGregoras.
Po tokių C. McGregoro pareiškimų Jake‘as Paulas buvo paklaustas, ar dabar jau realu išvysti jo kovą su airiu. Visgi, „youtuberis“ tikina, kad airis niekada nesutiks su juo boksuotis.
„Nemanau, kad tokia kova kada nors įvyks. Netikiu, kad Conoras norėtų taip rizikuoti. Jis supranta, kad esu geresnis smūgiuotojas ir geresnis boksininkas už jį. Tokia situacija yra dabar, o ateityje skirtumas tarp mūsų tik dar išaugs. Aš tobulėju kiekvieną dieną, o Conoras? Ką jis iš viso dabar veikia? Deja, nemanau, kad jis kada nors kausis prieš mane“, – sakė J. Paulas.
Pats J. Paulas jau lapkričio 14 d. dalyvaus parodomojoje kovoje prieš Gervontą „Tanką“ Davisą.
„Greitai pradėsime sparingų sesiją su Shakuru Stevensonu. Mūsų salėje treniruotės labai intensyvios. Niekas čia nesitaupo ir niekas tavęs negaili. Tokios treniruotės užgrūdina tikrai kovai“, – pridėjo J. Paulas.
