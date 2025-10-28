Stanionis – atvirai apie skaudų pralaimėjimą Ennisui: „Verkiau duše, niekada nenorėjau, kad taip nutiktų“

Kovą prieš dabar jau į aukštesnę svorio kategoriją išėjusį J. Ennisą lietuvis pralaimėjo šeštajame raunde, kai kovą nutraukė jo kampas, tuo tarpu po penkių mėnesių E. Stanionis jau kovėsi Kauno „Žalgirio“ arenoje ir dešimties raundų kovoje dominavo prieš J. Makhense.
Praėjus maždaug mėnesiui nuo paskutinės kovos E. Stanionis kalbėjosi su „YSM Sports Media“ kanalu bei papasakojo, ką dabar galvoja apie savo trenerio Marvino Somodio sprendimą nutraukti kovą su J. Ennisu ir ką išgyveno po pralaimėjimo.
„Tai buvo labai sunkus vakaras. Nebuvau pasiruošęs. Tiesiog nebuvo mano diena. Nebuvau aštrus, viskas buvo ne taip. Blogiau turbūt ir būti negalėjo, – atsivėrė E. Stanionis. – Visada sakiau, kad jeigu einu, einu iki galo. Nenoriu, kad mane sustabdytų. Nenoriu, kad kampas mestų rankšluostį. Žinau, tai skamba žiauriai, bet aš taip jaučiuosi. Nenoriu pralaimėti taip. Mačiau save kampe, nereagavau, bet vis dar buvau kovoje. Galvojau tik apie kitą raundą, ką galėčiau padaryti. Girdėjau, kaip Marvinas kažką sako, kad to nereikia, ano nereikia, bet aš mintyse jau ruošiausi kitam raundui. Tada jie sustabdė kovą. Galvojau, gal galiu ginčytis, pastumti trenerį ar kažką, bet ką padarysi – laiko atgal neatsuksi. Verkiau duše, nes man tai buvo labai sunku. Niekada nenorėjau, kad taip nutiktų. Visada žiūrėjau į meksikiečius kovotojus – jiems sustabdyti kovą kampe yra blogas ženklas. Jei būčiau nuo pirmo raundo visiškai daužomas, tada taip, kampas turi teisę sustabdyti. Bet aš buvau geras, tiesiog kraujavau. Dar prieš kovą sakiau savo žaizdų prižiūrėtojui, kad kraujuosiu iš nosies, nes turiu sinusų problemą, kad būtų pasiruošęs. Kraujas man – nieko baisaus. Tai tik kraujas, nieko daugiau.“
E. Stanionis teigė, jog J. Ennisas nebuvo geresnis, nei jis tikėjosi, tačiau viena jo savybė nustebino.
„Tiesiog jis buvo labai tikslus, labai aštrus, nieko nepaleido veltui. Tiesiog labai tikslus. Galbūt nesitikėjau, kad jis toks bus, bet jis tikrai buvo tikslus kiekviename smūgyje“, – pripažino E. Stanionis.
Kalbėdamas apie kovą „Žalgirio“ arenoje, E. Stanionis teigė, jog jautė didesnį spaudimą nei įprastai.
„Tai vyko mano šalyje, mano gimtajame mieste. Palaikyti atėjo apie dešimt tūkstančių žmonių. Buvo nuostabu. Tai buvo pirmoji mano treniruočių stovykla Lietuvoje – viskas buvo kitaip, daug spaudimo. Mano mama pirmą kartą atėjo pažiūrėti kovos gyvai, žmona taip pat, sirgaliai... Nesinori nieko nuvilti. Tai buvo gera patirtis ir gera sugrįžimo kova, nes J. Makhense buvo gana aukštai reitinguotas. Nebuvo pati geriausia mano kova, bet visai nebloga“, – pasakojo E. Stanionis.
E. Stanionis taip pat juokais atskleidė vieną dalyką, kuris jam nepatiko tą istorinį Lietuvos boksui vakarą.
„Visi atėjo manęs palaikyti, sirgaliai rodė tiek daug meilės. JAV kovos vyksta ketvirtą ar penktą ryto ir jie vis tiek keliasi žiūrėti, todėl pažadėjau, kad kada nors kovosiu Lietuvoje. Ištesėjau pažadą ir buvau laimingas. Miegojau savo namuose, tada tiesiai iš ten važiavau į areną. Tik vienas dalykas nepatiko – turėjau kovoti apie vienuoliktą vakaro, bet galiausiai kovojau pirmą nakties, nes daug kovų prieš mane truko iki pabaigos“, – šypsodamasis sakė E. Stanionis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!