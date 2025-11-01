Kova su Jake'u Paulu atsidūrė pavojuje: Gervonta Davisas sulaukė naujų kaltinimų

Civilinis ieškinys prieš boksininką buvo pateiktas ketvirtadienį buvusios draugės Courtney Rossel iniciatyva. Ji kaltina sportininką smurtu, sunkinančiu smurtu, neteisėtu laisvės atėmimu, pagrobimu ir tyčiniu emocinio skausmo sukėlimu.
C. Rossel prašo priteisti žalas, viršijančias 50 tūkst. JAV dolerių (apie 38 tūkst. eurų), bei reikalauja, kad byla būtų nagrinėjama prisiekusiųjų teisme.
Pagal naują skundą, G. Davisas užpuolė C. Rossel jos darbo vietoje spalio 27-ą dieną ir anksčiau jai buvo grasinęs nužudymu.
C. Rossel taip pat teigia, kad buvo „bent keturi“ ankstesni incidentai, kai boksininkas „fiziškai prieš ją smurtavo ir smaugė“.
Ieškinyje nurodoma, kad moteris šiuo metu kenčia nuo potrauminio streso sutrikimo (PTSS) ir gydosi pas terapeutą.
Šis ieškinys pateiktas praėjus dviem mėnesiams po to, kai buvo nutraukta kita G. Daviso buvusios merginos pradėta smurto artimoje aplinkoje byla.
Anksčiau boksininkas jau buvo suimtas dėl smurto artimoje aplinkoje 2020 metų vasarį ir 2022 metų gruodį.
2023 metais G. Davisas atliko 44 dienų laisvės atėmimo bausmę už tai, kad pažeidė 90 dienų namų arešto sąlygą, paskirtą dėl baudžiamosios bylos, susijusios su 2020 m. lapkritį įvykusia avarija ir pasprukimu iš įvykio vietos.
G. Davisas lapkričio 14-ą dieną Majamyje turėtų susitikti su J. Paulu parodomojoje kovoje.
