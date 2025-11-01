 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga" ir „El Clásico"

Kylianas Mbappe atsiėmė Europos „auksinį batelį“: „Tai labai svarbus momentas man“

2025-11-01 10:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 10:50

Kylianas Mbappe pareiškė, kad nori Madrido „Real“ klube likti „daugelį metų“ ir kartu iškovoti dar daugiau titulų, kai penktadienį jam buvo įteiktas 2024–2025 metų Europos „auksinis batelis“.

Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

0

Praėjusį sezoną debiutuodamas „Real“ gretose K. Mbappe pelnė 31 įvartį „La Liga“ pirmenybėse ir pirmą kartą karjeroje laimėjo šį ndividualų apdovanojimą, kurį teikia organizacija „European Sports Media“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man malonu laimėti „auksinį batelį“, –per ceremoniją „Santiago Bernabeu“ stadione sakė K. Mbappe. – Tai labai svarbus momentas man, pirmas kartas, kai laimiu šį prizą. Jis man, kaip puolėjui, reiškia labai daug.“

Šis apdovanojimas skiriamas daugiausiai įvarčių Europos lygose per sezoną pelniusiam žaidėjui. Įvertinimo sistema paremta taškais, kurie labiau sveria įvarčius stipresnėse lygose.

Už 31 įvartį K. Mbappe surinko 62 taškus ir aplenkė Viktorą Gyokeresą (58,5 taško, „Sporting CP“) bei „Liverpool“ lyderį Mohamedą Salah (58 taškai).

2023–2024 m. sezoną prizą laimėjo Harry Kane’as, 2022–2023 m. – Erlingas Haalandas, o dviem ankstesniais sezonais – Robertas Lewandowskis.

K. Mbappe padėkojo komandos draugams, pabrėždamas, kad šio sezono pradžia su naujuoju treneriu Xabi Alonso yra išskirtinė – „Real“ laimėjo 12 iš 13 rungtynių visose varžybose.

„Turime neįtikėtiną komandą, – sakė K. Mbappe. – Tikiuosi, kad šį sezoną laimėsime svarbių titulų. Svarbiausia yra laimėti kaip komandai. Tikiuosi čia būti daugelį metų ir dar ne kartą laimėti tokius apdovanojimus.“

Šiuo metu „Real“ pirmauja „La Liga“ čempionate, penkiais taškais lenkdamas artimiausius varžovus. Šeštadienį Madrido ekipa namuose priims „Valencia“.

„Tikiuosi, kad ir toliau judėsime į priekį kaip komanda, – sakė K. Mbappe. – Kaip visada sakau, komanda yra svarbiausia. Be šių žaidėjų būtų neįmanoma laimėti tokių prizų. Aš tai žinau. Noriu padėkoti klubui, gydytojams, visam personalui, kurie man padeda aikštėje ir už jos ribų. Tikiuosi, kad laimėsiu šį apdovanojimą dar kartą kitais metais – juk sezoną pradėjau puikiai!“

Iki šiol „Real“ gretose šį apdovanojimą buvo laimėję tik trys žaidėjai: Hugo Sanchezas, Cristiano Ronaldo ir Ronaldo Nazario.

