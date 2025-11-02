Žinutę Tomui Aspinallui siuntęs Cortesas-Acosta po dūrio į akį nokautavo varžovą

This has to be one of the craziest moments in UFC history.
Ante Delija thought he TKO’d Waldo Cortes-Acosta, but he eye poked him.
Minutes pass and the fight is restarted, and then Waldo immediately KO’s Delija.#UFC
pic.twitter.com/PpLILL8uHd— Verdict (@VerdictMMA) November 2, 2025
W. Cortesui-Acostai viskas apsivertė aukštyn kojomis: po akies dūrio A. Delija surengė smūgių krušą, dėl kurios teisėjas Markas Smithas buvo priverstas įsikišti. Kova buvo trumpam sustabdyta, tačiau pakartojimai parodė, kad A. Delija akivaizdžiai bedė pirštu varžovui į akį dar prieš smūgių seriją, kuria bandė užbaigti kovą.
W. Cortesas-Acosta akivaizdžiai kentėjo po šio dūrio, bet jam buvo suteikta laiko atsigauti, o dėl pražangos jis galėjo tęsti kovą, jei panorėtų. Galiausiai jis nusprendė tęsti ir sugrįžo į narvą įsiutęs.
Vos po kelių sekundžių W. Cortesas-Acosta pataikė tobulai laiku atliktą kontratakos dešinį smūgį, kuris parbloškė A. Deliją ant grindų. Jis dar kelis kartus trenkė ant žemės gulėjusiam varžovui, kol teisėjas įsikišo ir nutraukė kovą
„Pajutau, kaip pirštas giliai įsminga man į akį, – po pergalės sakė W. Cortesas-Acosta. – Teisėjas pasakė „stop“, aš sustojau. Nežinau, kas įvyko – ar teisėjas to nepamatė, ar kas. Nusprendžiau tęsti, nes jaučiau, kad galiu, nors regėjimas buvo vos kokie 20 procentų. Tomai Aspinallai, aš einu tavęs link – būsiu pasiruošęs.
Esu piktas. Esu iš Dominikos – tai mano kraujyje. Esu labai susijaudinęs, noriu sugrįžti. Noriu tapti pasaulio čempionu.“
Waldo Cortes Acosto decidió pelear y noqueó #UFCVegas110 pic.twitter.com/bGRkZ8fz0O— UFC Español (@UFCEspanol) November 2, 2025
T. Aspinallas vos prieš savaitę negalėjo tęsti kovos būtent dėl dūrio į akį iš Cirylo Gane‘o.
W. Cortesui-Acostai tai buvo įspūdingas sugrįžimas, ypač turint omenyje, kad po akies dūrio jis gavo nemažai smūgių, kol teisėjas nepastebėjo pražangos. Kovotojas akivaizdžiai spėjo atsigauti ir sugrįžęs į kovą iškovojo pergalę nokautu, nors po to duodamas interviu vis dar laikė rankšluostį prie akies.
Ši pergalė W. Cortesui-Acostai yra itin svarbi – jis sugrįžo po pralaimėjimo Sergejui Pavlovičiui, o A. Delijai tai buvo pirmasis pralaimėjimas UFC po sėkmingo debiuto.
Visi „UFC Fight Night 263“ turnyro rezultatai:
Steve’as Garcia nugalėjo Davidą Onamą techniniu nokautu (smūgiais) – 1 raunde, 3:34.
Waldo Cortesas-Acosta įveikė Antę Deliją techniniu nokautu (smūgiais) – 1 raunde, 3:59.
Jeremiahas Wellsas nugalėjo Thembą Gorimbo vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28).
Yadieris del Valle'as įveikė Isaacą Dulgarianą skausmingu veiksmu (smaugimu iš nugaros) – 1 raunde, 3:41.
Charlesas Radtke nugalėjo Danielį Frunzą skausmingu veiksmu (smaugimu iš nugaros) – 3 raunde, 4:29.
Allanas Nascimento įveikė Cody Durdeną skausmingu veiksmu („anaconda“ smaugimu) – 2 raunde, 3:13.
Billy Elekana nugalėjo Keviną Christianą techniniu skausmingu veiksmu (smaugimu iš nugaros) – 1 raunde, 3:33.
Timmy Cuamba įveikė ChangHo Lee vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28).
Donte Johnsonas nugalėjo Sedriquesą Dumasą skausmingu veiksmu („guillotine“ smaugimu) – 2 raunde, 1:25.
Norma Dumont įveikė Ketlen Vieira skirtingu teisėjų sprendimu (29–28, 28–29, 29–28).
Alice Ardelean nugalėjo Montserrat Conejo vieningu teisėjų sprendimu (30–27, 30–27, 30–27).
SeokHyeonas Ko įveikė Philą Rowe vieningu teisėjų sprendimu (30–26, 30–27, 30–27).
Talita Alencar nugalėjo Arianne Carnelossi skausmingu veiksmu (smaugimu iš nugaros) – 3 raunde, 4:36.
