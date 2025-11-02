 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Dėl konflikto su treneriu „Grizzlies“ suspendavo Morantą

2025-11-02 09:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 09:12

Memfio „Grizzlies“ vienerioms rungtynėms suspendavo savo lyderį Ja Morantą.

J.Morantas buvo suspenduotas (Scanpix nuotr.)

J.Morantas buvo suspenduotas (Scanpix nuotr.)

0

Klubas tokio sprendimo ėmėsi po to, kai gynėjas po pralaimėjimo Los Andželo „Lakers“ komandai įsivėlė į žodinį konfliktą su ekipos treneriu Tuomu Iisalo.

J.Morantas pralaimėtame mače per 30 minučių pelnė 8 taškus (3/8 dvit., 0/6 tris., 2/2 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, po sykį suklydo ir pažeidė taisykles.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per 6 pirmuosius mačus „Grizzlies“ yra iškovojusi 3 pergales ir yra patyrusi 3 pralaimėjimus.

