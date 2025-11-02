Dėl konflikto su treneriu „Grizzlies“ suspendavo Morantą

Klubas tokio sprendimo ėmėsi po to, kai gynėjas po pralaimėjimo Los Andželo „Lakers“ komandai įsivėlė į žodinį konfliktą su ekipos treneriu Tuomu Iisalo.
J.Morantas pralaimėtame mače per 30 minučių pelnė 8 taškus (3/8 dvit., 0/6 tris., 2/2 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, po sykį suklydo ir pažeidė taisykles.
Per 6 pirmuosius mačus „Grizzlies“ yra iškovojusi 3 pergales ir yra patyrusi 3 pralaimėjimus.
Suspension comes as a result of Grizzlies coach Tuomas Iisalo challenging Morant's leadership and effort in a postgame exchange after loss to the Lakers on Friday night -- to which Morant responded in a tone deemed inappropriate, sources said. https://t.co/N31fGXkabw— Shams Charania (@ShamsCharania) November 1, 2025
