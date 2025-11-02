 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Hawks“ kelias savaites žais be traumuoto Youngo

2025-11-02 09:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 09:00

Atlantos „Hawks" ekipa kurį laiką turės verstis be savo ryškiausios žvaigždės Trae Youngo.

T.Youngas patyrė traumą (Scanpix nuotr.)

Atlantos „Hawks“ ekipa kurį laiką turės verstis be savo ryškiausios žvaigždės Trae Youngo.

0

27 metų 188 cm ūgio gynėjas susižeidė rungtynėse su Bruklino „Nets“ klubu, o atlikus tyrimus amerikiečiui diagnozuotas dešiniojo kelio vidinio raiščio patempimas.

Tai reiškia, kad be krepšinio T.Youngas turės praleisti mažiausiai 4 savaites.

Naujojo sezono starte gynėjas per 28 minutes pelnė 17,8 taško, atkovojo po 2 kamuolius ir atliko 7,8 rezultatyvaus perdavimo.

