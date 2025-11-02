„Hawks“ kelias savaites žais be traumuoto Youngo

27 metų 188 cm ūgio gynėjas susižeidė rungtynėse su Bruklino „Nets“ klubu, o atlikus tyrimus amerikiečiui diagnozuotas dešiniojo kelio vidinio raiščio patempimas.
Tai reiškia, kad be krepšinio T.Youngas turės praleisti mažiausiai 4 savaites.
Naujojo sezono starte gynėjas per 28 minutes pelnė 17,8 taško, atkovojo po 2 kamuolius ir atliko 7,8 rezultatyvaus perdavimo.
Atlanta Hawks star Trae Young sustained a sprained MCL in his right knee and will be re-evaluated in four weeks, sources tell ESPN. Young underwent an MRI on Friday and multiple doctor reviews that showed he dodged major structural damage in the knee. pic.twitter.com/pgvImRrnOF— Shams Charania (@ShamsCharania) November 1, 2025
