  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Duranto vedama „Rockets“ komanda užtikrintai nugalėjo „Celtics“

2025-11-02 08:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 08:33

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) Hjustono „Rockets“ (3/2) ekipa išvykoje 128:101 (37:24, 29:24, 31:24, 31:29) sutriuškino Bostono „Celtics“ (3/4) krepšininkus.

K.Durantas buvo rezultatyviausias (Scanpix nuotr.)

0

Hjustono klubas solidų pranašumą susikrovė dar iki pertraukos (66:48), o per trečiąjį ketvirtį jį dar labiau padidino – 97:72. Intrigos Bostono ekipa grąžinti jau neįstengė ir „Rockets“ šventė užtikrintą pergalę.

Ryškiai nugalėtojų gretose spindėjo Kevinas Durants, kuris per 30 minučių pelnė 26 taškus (6/8 dvit., 2/3 trit., 8/9 baud.), atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, po 2 kartus suklydo ir pažeidė taisykles.

Netoli trigubo dublio buvo Alperenas Šengunas. Turkas per 31 minutę pelnė 16 taškų (4/10 dvit., 1/3 trit., 5/7 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus 4 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.

Hjustono klubas neįtikėtinai gerai metė iš trijų taškų zonos ir realizavo net 19 tritaškių iš 29 bandymų – 66 proc.

„Rockets“: Kevinas Durantas 26 (8/11 metimai), Amenas Thompsonas 17 (9 atk. kam., 8 rez. per.), Alperenas Šengunas 16 (10 atk. kam., 9 rez. per.), Jabari Smithas, Joshas Okogie, Tari Easonas ir Reedas Sheppardas po 12.

„Celtics“: Bayloras Scheiermanas 17 (6/7 metimai), Paytonas Pritchardas 14 (5/10 metimai), Jaylenas Brownas 12 (5 rez. per.), Joshas Minottas (6 atk. kam.) ir Jordanas Walshas po 10.

