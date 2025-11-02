Duranto vedama „Rockets“ komanda užtikrintai nugalėjo „Celtics“

Hjustono klubas solidų pranašumą susikrovė dar iki pertraukos (66:48), o per trečiąjį ketvirtį jį dar labiau padidino – 97:72. Intrigos Bostono ekipa grąžinti jau neįstengė ir „Rockets“ šventė užtikrintą pergalę.
Ryškiai nugalėtojų gretose spindėjo Kevinas Durants, kuris per 30 minučių pelnė 26 taškus (6/8 dvit., 2/3 trit., 8/9 baud.), atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, po 2 kartus suklydo ir pažeidė taisykles.
Netoli trigubo dublio buvo Alperenas Šengunas. Turkas per 31 minutę pelnė 16 taškų (4/10 dvit., 1/3 trit., 5/7 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus 4 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.
Hjustono klubas neįtikėtinai gerai metė iš trijų taškų zonos ir realizavo net 19 tritaškių iš 29 bandymų – 66 proc.
„Rockets“: Kevinas Durantas 26 (8/11 metimai), Amenas Thompsonas 17 (9 atk. kam., 8 rez. per.), Alperenas Šengunas 16 (10 atk. kam., 9 rez. per.), Jabari Smithas, Joshas Okogie, Tari Easonas ir Reedas Sheppardas po 12.
„Celtics“: Bayloras Scheiermanas 17 (6/7 metimai), Paytonas Pritchardas 14 (5/10 metimai), Jaylenas Brownas 12 (5 rez. per.), Joshas Minottas (6 atk. kam.) ir Jordanas Walshas po 10.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!