„Liverpool“ įveikė „Aston Villa“, Mohamedas Salah pasiekė istorinę ribą

Arne Sloto vadovaujama komanda po keturių iš eilės pralaimėjimų 2:0 sugebėjo nugalėti „Aston Villa“. Įdomu, jog pastariesiems tai buvo pirmasis pralaimėjimas po keturių iš eilės pergalių.
„Liverpool“ jau dvikovos pradžioje buvo per plauką nuo praleisto įvarčio. Jų laimei, Morganas Rogersas pataikė į vartų virpstą.
Visgi, vėliau atakoje sėkmingiau žaidė „Liverpool“, kurie 43-ąją minutę jau džiaugėsi įvarčiu, bet jį dėl nuošalės atšaukė VAR.
Galiausiai įvartis krito jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką. Grubiai suklydus Emilianui Martinezui Mohamedui Salah beliko pasinaudoti jo klaida. Iš oponentų vartininko gavęs kamuolį baudos aikštelėje jis iškart pasiuntė jį į tuščius vartus.
Egiptiečiui tai buvo 250-asis įvartis „Liverpool“ gretose. Jis tapo vos trečiu žaidėju pasiekusiu tokią atžymą šios ekipos istorijoje.
Po pertraukos „Liverpool“ komandai pavyko padvigubinti savo persvarą. Ryanas Gravenberchas nusigavo šalia baudos aikštelės ir iš patogios padėties pasiuntė kamuolį į oponentų vartus.
Po pergalės „Liverpool“ pakilo į trečiąją „Premier“ lygos poziciją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!