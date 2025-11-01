„Real“ dominuoja Ispanijoje: įtikinama pergalė prieš „Valencia“ ir Kyliano Mbappe dviejų įvarčių šou

Xabi Alonso treniruojama komanda į savo sąskaitą įsirašė dar tris taškus. Jie namuose 4:0 sutriuškino „Valencia“.
19-ąją minutę į „Valencia“ vartus buvo skirtas 11 m. baudinys. Jį užtikrintai realizavo Kylianas Mbappe.
Po kiek daugiau nei pusvalandžio prancūzas pelnė ir savo antrąjį įvartį. Šį kartą jis smūgiu vienu prisilietimu puikiai išnaudojo Arda Gulero perdavimą.
Prieš kėlinio pabaigą „Real“ įgijo teisę dar vienam baudiniui. Tiesa, K. Mbappe nesivaikė savo „hat-tricko“ ir šią galimybę perleido Viniciui Juniorui. Visgi, brazilo smūgis buvo nevykęs ir jį atrėmė oponentų vartininkas.
Nepraėjus nė minutei po atremto baudinio, „Real“ vis tiek pelnė įvartį. Jude`as Bellinghamas pasižymėjo smūgiu iš už baudos aikštelės ribų.
Po pertraukos abi komandos didesnių progų neturėjo, bet pačioje rungtynių pabaigoje „Real“ dar labiau padidino persvarą. Savo pirmąjį įvartį „Real“ gretose pelnė Alvaro Carrerasas.
Po 11 turų „Real“ savo sąskaitoje turi 30 taškų – 7 daugiau nei artimiausi varžovai.
