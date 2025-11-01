„Atletico“ iškovojo trečią pergalę iš eilės „La Liga“ ir fiksuoja geriausią sezono atkarpą

„Atletico“ namuose 3:0 susitvarkė su „Sevilla“ komanda.
Pirmajame kėlinyje šeimininkai buvo arčiau savo įvarčio. Visgi, Nicolas Gonzalezas pataikė į vartų virpstą.
Po pertraukos situaciją pakeitė neatsargus Tanguy`aus Nianzou veiksmas baudos aikštelėje. Įvažiavęs oponentui į blauzdą jis atnešė vienuolikos metrų baudinį į savo komandos vartus, kurį realizavo Julianas Alvarezas.
Vėliau sužibėjo Giuliano Simeone. „Atletico“ saugas pats perėmė kamuolį, jį nugabeno į baudos aikštelę ir ten surado visiškai laisvą Thiago Almada, kuriam beliko pataikyti kamuolį į pustuščius vartus.
Tašką rungtynėse padėjo Antoine`as Griezmannas, kuris išnaudojo gautą progą smūgiu į tolimąjį vartų kampą.
Trečia pergalė iš eilės atnešė ilgiausią „Atletico“ pergalių seriją Ispanijoje šiame sezone ir leido jiems išlaikyti 4-ąją vietą.
