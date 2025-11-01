 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Atletico“ iškovojo trečią pergalę iš eilės „La Liga“ ir fiksuoja geriausią sezono atkarpą

2025-11-01 19:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 19:18

Madrido „Atletico“ džiaugėsi trečiąją pergale iš eilės „La Liga“ pirmenybėse.

Julianas Alvarezas, Thiago Almada ir Giuliano Simeone | Scanpix nuotr.

Madrido „Atletico“ džiaugėsi trečiąją pergale iš eilės „La Liga“ pirmenybėse.

0

„Atletico“ namuose 3:0 susitvarkė su „Sevilla“ komanda.

Pirmajame kėlinyje šeimininkai buvo arčiau savo įvarčio. Visgi, Nicolas Gonzalezas pataikė į vartų virpstą.

Po pertraukos situaciją pakeitė neatsargus Tanguy`aus Nianzou veiksmas baudos aikštelėje. Įvažiavęs oponentui į blauzdą jis atnešė vienuolikos metrų baudinį į savo komandos vartus, kurį realizavo Julianas Alvarezas.

Vėliau sužibėjo Giuliano Simeone. „Atletico“ saugas pats perėmė kamuolį, jį nugabeno į baudos aikštelę ir ten surado visiškai laisvą Thiago Almada, kuriam beliko pataikyti kamuolį į pustuščius vartus.

Tašką rungtynėse padėjo Antoine`as Griezmannas, kuris išnaudojo gautą progą smūgiu į tolimąjį vartų kampą.

Trečia pergalė iš eilės atnešė ilgiausią „Atletico“ pergalių seriją Ispanijoje šiame sezone ir leido jiems išlaikyti 4-ąją vietą.

