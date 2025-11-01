Edo Butvilo Helsinkyje lauks nereitinguotas suomis

Suomis anksčiau per profesionalo karjerą nebuvo sutikęs nė vieno lietuvio.
O. Martikaineno pernai ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge buvo pasiekęs 148-ą poziciją, bet vyrų tenise jo rezultatai kol kas labai kuklūs. Suomis per karjerą 3 kartus žaidė ITF vyrų turnyrų vienetų pagrindiniuose etapuose ir visus 3 mačus pralaimėjo. ATP „Challenger“ ture O. Martikainenas anksčiau kvalifikacijoje žaidė 3 kartus – visi tie mačai vyko Helsinkyje ir visus juos suomis pralaimėjo, nelaimėdamas ir nė vieno seto.
Jei E. Butvilas pasieks pergalę, tai lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape susitiks su vokiečiu Henri Squire‘u (ATP-255) arba prancūzu Lilianu Marmousez (ATP-345). E. Butvilu trūksta apie 50 reitingo taškų iki vietos „Australian Open“ kvalifikacijoje. Šią ribą letuviui leistų peržengti patekimas Helsinkyje į finalą.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Helsinkyje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
