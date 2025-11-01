 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Edo Butvilo Helsinkyje lauks nereitinguotas suomis

2025-11-01 19:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 19:11

Šeštadienį Helsinkyje (Suomija) ištraukti ATP „Challenger“ serijos „HPP Open“ vyrų teniso turnyro burtai. Pirmajame kvalifikacijos rate 21-erių Edas Butvilas (ATP-266) susitiks su vardinį kvietimą gavusiu nereitinguotu 19-mečiu suomiu Otso Martikainenu.

Edas Butvilas ir Vilius Gaubas prieš Patricką Agbo-Panzo ir Sodicką Noudogbessi | Sauliaus Čirbos nuotr.

Šeštadienį Helsinkyje (Suomija) ištraukti ATP „Challenger" serijos „HPP Open" vyrų teniso turnyro burtai. Pirmajame kvalifikacijos rate 21-erių Edas Butvilas (ATP-266) susitiks su vardinį kvietimą gavusiu nereitinguotu 19-mečiu suomiu Otso Martikainenu.

0

Suomis anksčiau per profesionalo karjerą nebuvo sutikęs nė vieno lietuvio.

O. Martikaineno pernai ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge buvo pasiekęs 148-ą poziciją, bet vyrų tenise jo rezultatai kol kas labai kuklūs. Suomis per karjerą 3 kartus žaidė ITF vyrų turnyrų vienetų pagrindiniuose etapuose ir visus 3 mačus pralaimėjo. ATP „Challenger“ ture O. Martikainenas anksčiau kvalifikacijoje žaidė 3 kartus – visi tie mačai vyko Helsinkyje ir visus juos suomis pralaimėjo, nelaimėdamas ir nė vieno seto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei E. Butvilas pasieks pergalę, tai lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape susitiks su vokiečiu Henri Squire‘u (ATP-255) arba prancūzu Lilianu Marmousez (ATP-345). E. Butvilu trūksta apie 50 reitingo taškų iki vietos „Australian Open“ kvalifikacijoje. Šią ribą letuviui leistų peržengti patekimas Helsinkyje į finalą.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Helsinkyje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.

