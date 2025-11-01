Eimantas Stanionis įvardino svajonę: „Noriu to diržo ir kovosiu su juo bet kada“

Nors J. Makhense nebuvo reitinguotas didžiausiose organizacijose, tačiau E. Stanionis ir toliau išlaiko turėtas aukštas pozicijas. Prestižiniame „The Ring“ reitinge E. Stanionis nusileidžia tik WBO čempionui Brianui Normanui, tačiau lenkia WBC čempioną Mario Barriosą, WBA čempioną Rolando Romero ir IBF čempioną Lewisą Crockerį.
WBA reitinge E. Stanionis rikiuojasi antroje pozicijoje – už R. Romero ir Šachramo Gijasovo, tuo tarpu WBC reitinge – aštuntoje pozicijoje.
Po to, kai Jaronas Ennisas nugalėjo E. Stanionį, amerikietis yra sakęs, kad norėtų pamatyti E. Stanionio ir M. Bariosso dvikovą, tuo tarpu pats E. Stanionis teigia, jog jam nėra svarbu prieš ką kovoti, bet ta kova turi turėti prasmę.
„Mano karjeroje sunkiausia buvo neaktyvumas. Visada prisimenu tuos dvejus metus su Vergilu (Ortizu, – aut. past.), tada buvo kova su Gabrieliu Maestre, po kurios vėl turėjau metų pertrauką. Jei nori būti sėkmingas šiame sporte, turi būti aktyvus, o aš noriu būti aktyvus. Nesu traumuotas, man viskas gerai, tiesiog noriu kovoti. Bet negaliu gauti kovų – gal dėl to, kad neturiu pakankamo vardo pripažinimo ar dėl kitų priežasčių. Tiesiog jaučiausi pasimetęs. Noriu daryti savo darbą, esu sveikas, treniruojuosi kiekvieną dieną. Dažniausiai save labai stumiu – kai einu į kovas, būnu persitreniravęs, nes jaučiu, kad treniruojuosi per daug ir per sunkiai. Noriu viską palikti salėje, bet supratau, kad tai nėra gerai. Aš nesu tas žmogus, kurį reikia spausti – man reikia trenerio, kuris kartais patrauktų atgal, nes kartais darau per daug. Kovosiu su bet kuo, bet tiesiog noriu būti aktyvus. Žinau, kad žengiau žingsnį atgal ir iš karto dėl titulo nekovosiu, todėl ir darėme paskutinę kovą Lietuvoje, pažiūrėsime, kas bus toliau.“, – „YSM Sports Media“ paskelbtame vaizdo įraše sako E. Stanionis.
– Ar apskritai žiūri į Brianą Normaną kaip į potencialų varžovą, ar sunku jį vertinti, kai jis lapkričio 22-ą kovoja su Devinu Haney? Galbūt Devinas jį įveiks ir tada apie B. Normaną kalbėti nebebus prasmės?
– Nežinau, kovosiu su bet kuo – B. Normanu, Devinu Haney, Ryanu Garcia, Conoru Bennu – su bet kuo, kas nori kovoti. Aš lengvai randamas – tereikia paskambinti ir kovosiu. Žinoma, viskas turi turėti prasmę, bet esu sparingavęsis su daug stiprių kovotojų, net su D. Haney, todėl man tai ne problema.
– Kaip manai, kas laimės kovą tarp B. Normano ir D. Haney?
– Nežinau. Po paskutinės kovos, kai Ryanas Garcia jį privertė suklupti ant žemės, o paskui jis kovojo su Jose Ramirezu... Neturiu prognozės šiai kovai.
– Tu pats sakei, kad žengei žingsnį atgal, bet „The Ring“ reitinge vis dar esi antras geriausias pusvidutinio svorio kovotojas. B. Normanas – pirmas, o kiti čempionai yra už tavęs. Taigi, nors sakai, kad žengei žingsnį atgal, iš esmės kamuolys vis dar tavo pusėje – gali išsirinkti, ką iššaukti. Ar yra konkretus kovotojas, su kuriuo norėtum susikauti – gal nori siekti titulo prieš M. Barriosą, ar norėtum eiti lėčiau ir kovoti, pavyzdžiui, su Giovani Santillanu (34-1) ar Alexiu Rocha (25-2-1)? Koks kelias tau atrodo tinkamiausias?
– Nenoriu lengvų kovų. Noriu iš karto eiti tiesiai prie M. Barrio – tai būtų geriausia, WBC titulas. Kova su juo – mano svajonė. Noriu to diržo ir kovosiu su juo bet kada, jei tik pasiūlys. Žinoma, noriu susigrąžinti ir WBA titulą. Pažiūrėsime, kas bus toliau ir ką man pasiūlys. Kitą savaitę turėsiu skambutį su komanda – aptarsime, kur link judėsime (Šio vaizdo įrašo iškarpa „YSM Sports Media“ kanale buvo paskelbta dar prieš kelias savaites, – aut. past.)
– Ar aukštai vertini M. Barriosą ir ar, tavo manymu, jis nugalėjo M.Pacquiao kovoje, kur buvo paskelbtos lygiosios?
– Nemačiau visos kovos – tik šiek tiek socialiniuose tinkluose. Mačiau, kad kova buvo artima – kai kurie davė pergalę Manny, kai kurie – M. Barriosui. Bet dar prieš kovą sakiau, kad esu blogas prognozėse. Galvojau: kiek metų M. Pacquiao nebekovojo? Kiek jam dabar – 47? M. Barriosas turėjo laimėti lengvai. Tai normalu – amžius ir visa kita daro savo. Manny stiprus, turi patirties, bet laikas neaplenkia nieko.
– M. Pacquiao neseniai paskelbė, kad sausį vėl kovos. Ar žiūrėdamas į jį galvoji, kad gavęs progą imtum tą kovą?
– Man tai turėtų prasmę, bet jam – nemanau. Man atrodo, jis ruošiasi kovai su R. Romero. Tai logiška jiems abiem. Pažiūrėsime – niekada negali žinoti. Kažkas gali susižeisti, tada man paskambina, aš sėdu į lėktuvą, padarau sprintus ir būsiu pasiruošęs.
