Ričardo Berankio pasirodymas Slovakijoje truko vos 50 minučių

2025-10-26 19:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 19:17

Bratislavoje (Slovakija) vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Slovak Open“ vyrų teniso turnyro kvalifikacijoje be pergalių liko 35-erių Ričardas Berankis (ATP-412). Jis sekmadienį vos per 50 minučių 2:6, 3:6 pralaimėjo slovakui Milošui Karolui (ATP-377).

Ričardas Berankis prieš Sabą Purtseladzę | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Lietuvis varžovą į priekį paleido jau mačo pradžioje (0:3). Šeštajame geime M. Karolas „break pointo“ nerealizavo, o aštuntajame geime nesuklydo ir R. Berankio padavimų metu užbaigė setą. Antrajame sete lygi kova vyko iki aštuntojo geimo, kai M. Karolas pirmu bandymu realizavo „break pointą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

198 cm ūgio slovako padavimai R. Berankiui buvo pernelyg galingi. M. Karolas atliko 16 neatremiamų padavimų, o iš viso laimėjo net 96 proc. taškų po savo pirmųjų padavimų (26 iš 27). Toks M. Karolo žaidimas neleido lietuviui susikurti nė vieno „break pointo“.

R. Berankis nepasinaudojo proga pasiekti revanšą. Pernai ATP „Challenger“ turnyro Prancūzijoje kvalifikacijoje, kur irgi buvo žaidžiama ant kietos dangos, lietuvis nusileido varžovui rezultatu 4:6, 4:6.

M. Karolas 2023 m. viešėjo Vilniuje, kur įveikė ITF turo turnyro kvalifikaciją ir nukeliavo iki ketvirtfinalio.

Prieš pusantro mėnesio slovakas ATP vienetų reitinge buvo pasiekęs sau rekordinę – 356-ą – poziciją. Pernai M. Karolas pirmą ir kol kas vienintelį kartą laimėjo profesionalų vienetų turnyrą – tai jis padarė ITF turo turnyre gimtojoje Slovakijoje.

Geriau slovakui sekasi dvejetuose. M. Karolas šiuo metu ATP dvejetų reitinge yra 146-as, o liepą jo pasiektas rekordas buvo 138-a pozicija.

Slovakas yra laimėjęs 13 profesionalų dvejetų turnyrų: 11 – ITF ture ir 2 – ATP „Challenger“. Šiemet M. Karolas su skirtingais porininkais laimėjo 2 dvejetų turnyrus: po vieną ITF ir ATP „Challenger“ turuose.

Į Slovakiją M. Karolui teko keliauti tiesiai iš Vokietijos, kur šeštadienį jis dar pralaimėjo ATP „Challenger“ dvejetų finalą.

R. Berankis už dalyvavimą kvalifikacijoje gavo 435 eurus.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bratislavoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.

