Edas Butvilas po įspūdingo starto „Brest Open“ kvalifikacijoje pralaimėjo lemiamame rate

Pirmąjį setą lietuvis žaidė fantastiškai – laimėjo 3 varžovo padavimų serijas, nesuteikė portugalui „break pointų“ ir neužtruko nė 20 minučių. Antrajame sete vaizdas pasikeitė. Jo metu niekas neturėjo „break pointų“ iki septintojo geimo, kai J. Faria „sausai“ laimėjo E. Butvilo padavimų seriją. Vėliau lietuviui varžovo pavyti nepavyko. Lemiamo seto metu J. Faria realizavo susikurtą „break pointą“ ir susikrovė pergalingą pranašumą.
E. Butvilui atiteko 2 ATP vienetų reitingo taškai ir 700 eurų. Niekas iš pagrindinio etapo dalyvių žaisti pagrindiniame etape neatsisakė, tad E. Butvilui neatsilaisvino nė viena „lucky loser“ vieta. E. Butvilas virtualiame ATP reitinge yra pakilęs į 265-ą vietą, bet jam vis dar trūksta taškų, norint patekti į „Australian Open“ kvalifikaciją.
Kvalifikacijoje žaidė ir 35-erių Ričardas Berankis (ATP-412). Po traumos grįžęs lietuvis per maždaug pusantros valandos 4:6, 6:7 (7:9) pralaimėjo prieš neutralų atletą Aleksejų Vatutiną (ATP-384). R. Berankis už žaidimą kvalifikacijoje gavo 350 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Breste prizų fondą sudaro 145,25 tūkst. eurų.
