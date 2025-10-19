Ričardas Berankis po mačo su rusu pademonstravo principinę savo poziciją

Dėl traumos pustrečio mėnesio ATP „Challenger“ ture nežaidęs 35-erių Ričardas Berankis (ATP-413) po maždaug pusantros valandos kovos 4:6, 6:7 (7:9) pralaimėjo prieš neutralų atletą Aleksejų Vatutiną (ATP-356).
A. Vatutinas nuo pat mačo pradžios kūrėsi „break pointus“. Pirmajame ir trečiajame geimuose lietuvis spaudimą atlaikė, bet septintajame geime paleido varžovą į priekį ir vėliau neatsitiesė.
R. Berankis „break pointų“ laukė iki antrojo seto ketvirtojo geimo, tačiau abiejų savo progų nerealizavo. Devintajame geime jau A. Vatutinas susikūrė „break pointą“, sulaukė R. Berankio klaidos ir atsidūrė per žingsnį nuo pergalės (4:5). Dešimtajame geime lietuvis atitrūko 40:0 ir trečiu bandymu realizavo „break pointą“, kai A. Vatutinas raketės rėmu pataikė į kamuoliuką. Dvyliktajame geime R. Berankis netgi turėjo du „set pointus“, bet neutralus atletas išplėšė pratęsimą.
R. Berankis pratęsime ilgai buvo priekyje (5:2, 6:3) ir turėjo 4 „set pointus“, bet ir jų nerealizavo. A. Vatutinas po 15-o taško pirmą kartą atsidūrė per žingsnį nuo pergalės (7:8), o R. Berankis tuomet padarė dvigubą klaidą ir apmaudžiai baigė savo pasirodymą.
Lietuvis po dvikovos atsisakė paspausti ranką okupantų šalies atstovui.
Lietuvis anksčiau 2 kartus sutiko rusą ir abu sykius jį nugalėjo, nors tie mačai vyko ant R. Berankiui neparankaus grunto. Tuo tarpu Breste žaidžiama ant kietos dangos. A. Vatutinas kadaise buvo 136-oji pasaulio raketė, o 2017 m. jis tapo ATP „Challenger“ turnyro Lenkijoje nugalėtoju. Šiemet rusas dar nelaimėjo nė vieno turnyro, nors Lenkijoje du kartus nukeliavo iki pusfinalio.
R. Berankis už žaidimą kvalifikacijoje gavo 350 eurų.
21-erių Edas Butvilas (ATP-300) kvalifikacijos starte neturėjo jokių problemų su vardinį kvietimą gavusiu 28-erių prancūzu Arthuru Bonnaud (ATP-1167). Lietuvis užtruko vos 46 minutes ir sutriuškino prancūzą 6:0, 6:2. Lietuvis pelnė 2 ATP vienetų reitingo taškus ir 700 eurų, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape susitiks su portugalu Jaime Faria (ATP-128).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Breste prizų fondą sudaro 145,25 tūkst. eurų.
