TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Edas Butvilas Breste dominavo: triuškinanti pergalė ATP „Challenger“ turnyro starte

2025-10-19 12:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 12:24

Breste (Prancūzija) sekmadienį prasidėjo ATP „Challenger" serijos „Brest Open" vyrų teniso turnyro kvalifikacija.

Edas Butvilas ir Vilius Gaubas prieš Patricką Agbo-Panzo ir Sodicką Noudogbessi | Sauliaus Čirbos nuotr.

Breste (Prancūzija) sekmadienį prasidėjo ATP „Challenger“ serijos „Brest Open“ vyrų teniso turnyro kvalifikacija.

0

Pirmajame rate 21-erių Edas Butvilas (ATP-300), kaip ir tikėtasi, neturėjo jokių problemų su vardinį kvietimą gavusiu 28-erių prancūzu Arthuru Bonnaud (ATP-1167). Lietuvis užtruko vos 46 minutes ir sutriuškino prancūzą 6:0, 6:2.

Lietuvis mačą pradėjo nuo 10 laimėtų geimų iš eilės (6:0, 4:0). Vėliau, panašu, abu žaidėjai suprato, kad likusi dvikovos dalis tėra formalumas ir „sausais“ rezultatais laimėjo po dvi savo padavimų serijas.

E. Butvilas po antrųjų savo padavimų pelnė 78 proc. galimų taškų, o A. Bonnaud – vos 27 proc.

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

A. Bonnaud per karjerą nėra pasiekęs nieko ypatingo. ATP reitinge prancūzas nėra pakilęs aukščiau 963-ios vietos ir nėra laimėjęs vieno profesionalų turnyro. Šiemet A. Bonnaud tik viename ITF turnyre sugebėjo pasiekti ketvirtfinalį.

Lietuvis pelnė 2 ATP vienetų reitingo taškus ir 700 eurų. Jo varžovas lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape paaiškės kiek vėliau.

Po E. Butvilo į kortą žengė 35-erių Ričardas Berankis (ATP-413). Traumą išsigydęs lietuvis kvalifikacijos starte susitinka su neutraliu atletu Aleksejumi Vatutinu (ATP-356).

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Breste prizų fondą sudaro 145,25 tūkst. eurų.

