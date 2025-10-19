Rezultatyviausiu MLS žaidėju tapęs Messi laimėjo „Auksinį batelį“

Argentiniečio pelnyti trys įvarčiai ir atliktas vienas rezultatyvus perdavimas padėjo Majamio „Inter“ komandai 5:2 nugalėti „Nashville SC“. L. Messi pelnė 29 įvarčius per 28 sužaistas reguliariojo sezono rungtynes ir pirmą kartą tapo MLS lygos rezultatyviausiu žaidėju.
L. Messi aplenkė „LAFC“ atstovą Denisą Bouangą ir „Nashville SC“ žaidėją Samą Surridge‘ą, kurie abu finišavo antroje vietoje su 24 įvarčiais. Tik Carlosas Vela (34), Josefas Martinezas (31) ir Zlatanas Ibrahimovičius (30) pelnė daugiau įvarčių MLS reguliariojo sezono metu nei L. Messi (29).
Majamio „Inter“ užėmė trečią vietą MLS Rytų konferencijoje ir užsitikrino namų aikštės pranašumą atkrintamosiose kovose.
„Ką aš galiu pasakyti apie Leo? Tiesa yra tokia, kad jis buvo išskirtinis kaip ir įprastai. Jei kažkas ir abejojo, koks buvo jo reguliarusis sezonas, realybė yra tokia, kad jis išsklaidė visas abejones. Jie tikrai jam įteiks MVP apdovanojimą už viską, ką jis parodė.
Kalbant apie tris įvarčius, kuriuos jis pelnė, džiaugiuosi dėl jo, nes jis padėjo mums vėl laimėti rungtynes“, – po rungtynių kalbėjo Majamio „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano.
All 29 goals from Lionel Messi's MLS Golden Boot-winning season ⚽️ pic.twitter.com/y7hUB31KCu— B/R Football (@brfootball) October 19, 2025
