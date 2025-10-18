Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Belgijos futbolo rungtynės sustabdytos sirgaliui metus puodelį į teisėją

2025-10-18 09:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 09:57

Belgijos aukščiausioje futbolo lygoje sirgaliaus elgesys brangiai kainavo „Standard Liege“ komandai.

Rungtynių akimirka | „Stop“ kadras

Belgijos aukščiausioje futbolo lygoje sirgaliaus elgesys brangiai kainavo „Standard Liege" komandai.

0

88-ą minutę „Standard Liege“ ekipai pirmaujant 1:0 prieš „Royal Antwerp“ ir būnant labai arti pergalės, vienas „Standard Liege“ sirgalius į aikštę sviedė popierinį puodelį, kuris pataikė teisėjui, o šis nedelsdamas nutraukė rungtynes.

Belgijos žiniasklaida skelbia, kad viso į aikštę skriejo trys puodeliai, o „Standard Liege“ klubas išplatino pranešimą, kad rungtynės bus užbaigtos už uždarų durų pirmadienį arba antradienį, sužaidžiant likusį laiką, įskaitant ir teisėjo pridėtas minutes.

Skelbiama, kad puodelį metęs sirgalius jau nustatytas ir jam pradėta byla bei pateiktas ieškinys dėl kompensacijos.

