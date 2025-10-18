Belgijos futbolo rungtynės sustabdytos sirgaliui metus puodelį į teisėją

88-ą minutę „Standard Liege“ ekipai pirmaujant 1:0 prieš „Royal Antwerp“ ir būnant labai arti pergalės, vienas „Standard Liege“ sirgalius į aikštę sviedė popierinį puodelį, kuris pataikė teisėjui, o šis nedelsdamas nutraukė rungtynes.
🇧🇪 Standard Liege fans threw a cup at the referee in the 88th minute of their game today….— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) October 17, 2025
The referee abandoned the match and despite Standard Liege being 1-0 up they will lose the match 😳
That fan has cost his club big time!pic.twitter.com/CdcRV39XkY
Belgijos žiniasklaida skelbia, kad viso į aikštę skriejo trys puodeliai, o „Standard Liege“ klubas išplatino pranešimą, kad rungtynės bus užbaigtos už uždarų durų pirmadienį arba antradienį, sužaidžiant likusį laiką, įskaitant ir teisėjo pridėtas minutes.
Skelbiama, kad puodelį metęs sirgalius jau nustatytas ir jam pradėta byla bei pateiktas ieškinys dėl kompensacijos.
🚨👀 Voici l'état de la cheville de Rafiki Saïd suite au contact avec Zeno Van Den Bosch dans le rectangle pour lequel le @Standard_RSCL estime qu'il devait recevoir un penalty.— Kevin Sauvage (@KevSauvage) October 17, 2025
🟨 À l'arrivée, c'est l'ailier 🔴⚪️ qui a reçu une jaune et qui a été obligé de sortir suite à ce… pic.twitter.com/eWGhl7RRcn
