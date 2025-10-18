„Double Dunk“: esminės „Žalgirio“ problemos, nesuvokiamas Vildozos elgesys ir „Crvena Zvezda“ taikinys

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Trečioje laidoje buvo aptarta Kauno „Žalgirio“ dviguba savaitė,skirtingi Šarūno Jasikevičiaus auklėtinių pasirodymai, laukianti žalgiriečių dvikova su Barselonos „Barcelona“, Dubajaus „Dubai“ ideali savaitė, Pirėjo „Olympiacos“ išsigelbėjimas, Luca Vildozos proto aptemimas ir kiti svarbiausi savaitės įvykiai.
00:00 – „Žalgirio“ problemos ir T.Masiulio spragos
27:38 – skirtingi Šaro auklėtinių pasirodymai
32:55 – ideali „Dubai“ savaitė
38:20 – kuo „Barca“ palanki žalgiriečiams
41:12 – OLY išsigelbėjimas ir L.Walkerio sprendimai
49:10 – gimtadienio faktorius
51:35 – L.Vildozos aptemęs protas ir Ch.Metu Monake
57:35 – „Hapoel“ gynybos problemos
1:01:00 – geriausiai besiveržiantis „sunkusis kraštas“ Eurolygoje
1:03:52 – „Baskonia“ bėdos dėl traumų
