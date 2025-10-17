Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Paris“ dramatiškai krito Eurolygoje

2025-10-17 23:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 23:53

Itin atkaklios Eurolygos rungtynės vyko Paryžiuje, kur vietos „Paris" (3/2) dramatiškai 88:89 (25:26, 19:19, 26:21, 18:23) nusileido Tel Avivo „Hapoel" (4/1) klubui.

„Hapoel“ pergalę išvargo (Scanpix nuotr.)

Itin atkaklios Eurolygos rungtynės vyko Paryžiuje, kur vietos „Paris“ (3/2) dramatiškai 88:89 (25:26, 19:19, 26:21, 18:23) nusileido Tel Avivo „Hapoel“ (4/1) klubui.

0

Rungtynės prasidėjo lygia kova, bet Vasilije Micičiaus du tolimi metimai truktelėjo į priekį „Hapoel“ – 20:15. Nadiras Hifi skirtumą ėmė mažinti (21:22), o po pirmo kėlinio „Paris“ atsiliko 25:26.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tel Avivo ekipa darkart pabandė atitrūkti (38:31), vis tik iki ketvirčio pabaigos iš pranašumo nebeliko nieko – 45:44. Apylygė kova vyko ir toliau. Tiesa, trečiam ketvirčiui įpusėjus „Paris“ rezultatą persvėrė (55:54), o galiausiai įgijo rekordinę persvarą – 66:59.

Tomero Ginato metimas vėl leido pirmauti „Hapoel“ (71:70), bet Nadiras Hifi braukė visą įgytą svečių pranašumą – 73:73. Lygu buvo ir likus pusantros minutės (86:86), tačiau baudų mesti stojo Tomeras Ginatas, pataikęs vieną.

Pradėjo eiti paskutinė minutė, svarbų metimą pataikė Mouhamedas Faye (88:87), bet baudas metė Tyleris Ennisas, realizavęs abi – 89:88. Liko 19 sek., N.Hifi turėjo savo rankose lemiamą metimą, bet jis tikslus nebuvo.

„Paris“: Nadiras Hifi 23 (5/14 dvit., 3/9 trit., 13 n.b.), Justinas Robinsonas 13, Derekas Willisas 12, Mouhamedas Faye 11 (10 atk. kam.), Amathas M‘Baye 8.

„Hapoel“: Danas Oturu 18 (9 atk. kam., 29 n.b.), Vasilije Micičius 12, Jonathanas Motley ir Antonio Blakeney – po 11, Elijah Bryantas 10.

