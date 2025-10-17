Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

Prancūzijos čempionato lyderių mūšyje – įvarčių lietus ir rezultatyvios lygiosios tarp PSG ir Strasbourg

2025-10-17 23:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 23:49

Prancūzijos čempionate įvyko dvikova tarp dviejų lygos lyderių.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Prancūzijos čempionate įvyko dvikova tarp dviejų lygos lyderių.

REKLAMA
0

Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas namuose dvikovą su „Strasbourg“ užbaigė lygiosiomis 3:3.

Nors jau šeštąją minutę PSG pirmavo po Bradley Barcola įvarčio, varžovai į tai atsako dviem tiksliais smūgiais pirmajame kėlinyje bei greitu įvarčiu po pertraukos. Dukart tiksliai smūgiavo Joaquinas Panichelli, o kartą kamuolį į vartus pasiuntė Diego Moreira.

Visgi, Paryžiaus atstovai nebuvo pasiruošę sudėti ginklų. Goncalo Ramosas realizavo baudinį, o jaunasis saugas Senny Mayulu lygino rezultatą.

Po lygiųjų PSG išlaikė vieno taško pranašumą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų