Prancūzijos čempionato lyderių mūšyje – įvarčių lietus ir rezultatyvios lygiosios tarp PSG ir Strasbourg

Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas namuose dvikovą su „Strasbourg“ užbaigė lygiosiomis 3:3.
Nors jau šeštąją minutę PSG pirmavo po Bradley Barcola įvarčio, varžovai į tai atsako dviem tiksliais smūgiais pirmajame kėlinyje bei greitu įvarčiu po pertraukos. Dukart tiksliai smūgiavo Joaquinas Panichelli, o kartą kamuolį į vartus pasiuntė Diego Moreira.
Visgi, Paryžiaus atstovai nebuvo pasiruošę sudėti ginklų. Goncalo Ramosas realizavo baudinį, o jaunasis saugas Senny Mayulu lygino rezultatą.
Po lygiųjų PSG išlaikė vieno taško pranašumą.
