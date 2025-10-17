Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Edwardso rekordinis pasirodymas vedė „Virtus“ į pergalę

2025-10-17 23:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 23:04

Nelengvą pergalę Eurolygoje įsirašė Bolonijos „Virtus“ (3/2) komanda, kuri išvykoje 90:83 (21:24, 19:18, 21:22, 29:19) palaužė Vilerbano ASVEL (1/4) klubą.

C.Edwardsas dominavo

0

Carsenas Edwardsas greitai išlygino rezultatą po to, kai ASVEL pabandė pabėgti – 13:13. Antrasis ketvirtis taip pat klostėsi gana lygiai, o Bastienas Vautier grąžino pranašumą šeimininkams – 31:27. Darbo ėmėsi vėl C.Edwardsas – jis paleido du tritaškius (33:31), bet taiklus buvo ir Edwinas Jacksonas. Galiausiai po pirmosios mačo dalies ASVEL turėjo trapų pranašumą – 42:40.

Situacija panaši liko ir po didžiosios pertraukos. ASVEL pabandė atitrūkti labiau (64:58), bet Karimas Jallow greitai rėžė skirtumą perpus – 61:64.

Prieš akis buvo kėlinys. C.Edwarsas tempė į priekį „Virtus“ (71:64), tačiau svarbų tritaškį paleido Zachary Seljaasas, baudas susimetė Glynnas Watsonas – 71:74. C.Edwarsas dar vienu savo tolimu šūviu bandė žlugdyti ASVEL, tačiau G.Watsonas atsakė tuo pačiu – 78:82. Likus 2 minutėms ekipas skyrė 3 taškai (81:84), bet tašką dėjo Alessandro Pajola su C.Edwardsu – 90:81.

Lietuvoje žaidęs Glynnas Watsonas žaidė geriausią savo mačą Eurolygoje, pelnęs 24 taškus ir rinkęs 22 naudingumo balus.

„Virtus“ vedlio C.Edwarso sąskaitoje – 36 taškai (5/12 trit.) ir 28 naudingumo balai. Tai – rezultatyviausias jo karjeros pasirodymas.

ASVEL: Glynnas Watsonas 24, Mbaye Ndiaye 11 (7 atk. kam.), Nando De Colo 10, Edwinas Jacksonas 9, Armelis Traore 6.

„Virtus“: Carsenas Edwardsas 36 (5/12 trit.), Alessandro Pajola 14 (4/6 trit.), Alenas Smailagičius 13, Karimas Jallow 10 (8 atk. kam.).

