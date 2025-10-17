Edwardso rekordinis pasirodymas vedė „Virtus“ į pergalę

Carsenas Edwardsas greitai išlygino rezultatą po to, kai ASVEL pabandė pabėgti – 13:13. Antrasis ketvirtis taip pat klostėsi gana lygiai, o Bastienas Vautier grąžino pranašumą šeimininkams – 31:27. Darbo ėmėsi vėl C.Edwardsas – jis paleido du tritaškius (33:31), bet taiklus buvo ir Edwinas Jacksonas. Galiausiai po pirmosios mačo dalies ASVEL turėjo trapų pranašumą – 42:40.
K. Jallow displaying HOPS ⚡️#MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/fSWNEo0saU— EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2025
Situacija panaši liko ir po didžiosios pertraukos. ASVEL pabandė atitrūkti labiau (64:58), bet Karimas Jallow greitai rėžė skirtumą perpus – 61:64.
Prieš akis buvo kėlinys. C.Edwarsas tempė į priekį „Virtus“ (71:64), tačiau svarbų tritaškį paleido Zachary Seljaasas, baudas susimetė Glynnas Watsonas – 71:74. C.Edwarsas dar vienu savo tolimu šūviu bandė žlugdyti ASVEL, tačiau G.Watsonas atsakė tuo pačiu – 78:82. Likus 2 minutėms ekipas skyrė 3 taškai (81:84), bet tašką dėjo Alessandro Pajola su C.Edwardsu – 90:81.
Lietuvoje žaidęs Glynnas Watsonas žaidė geriausią savo mačą Eurolygoje, pelnęs 24 taškus ir rinkęs 22 naudingumo balus.
„Virtus“ vedlio C.Edwarso sąskaitoje – 36 taškai (5/12 trit.) ir 28 naudingumo balai. Tai – rezultatyviausias jo karjeros pasirodymas.
ASVEL: Glynnas Watsonas 24, Mbaye Ndiaye 11 (7 atk. kam.), Nando De Colo 10, Edwinas Jacksonas 9, Armelis Traore 6.
„Virtus“: Carsenas Edwardsas 36 (5/12 trit.), Alessandro Pajola 14 (4/6 trit.), Alenas Smailagičius 13, Karimas Jallow 10 (8 atk. kam.).
Dunker’s spot well fed! #MotorolaMagicMoment | @motorola pic.twitter.com/cEIpHnnFLs— EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2025
