Sedekerskis neišsiskyrė, „Baskonia“ komanda vis dar be laimėjimų Eurolygoje

„Partizan“ atitrūkti pavyko antrojo ketvirčio pabaigoje, kai laimėjo atkarpą 10:2 ir pirmąją mačo dalį baigė pirmaudama 48:40.
Po didžiosios pertraukos Serbijos klubo spurtas 10:3 leido susikrauti jau 15 taškų atsargą – 58:43. Vis dėlto „Baskonia“ nepalūžo ir po 7 taškų iš eilės priartėjo – 54:63. Toliau gerą bangą pagavę šeimininkai tirpdė savo atsilikimą ir kėlinį baigė 6 taškais be atsako, kurie leido praktiškai pasivyti oponentus – 64:66.
Ketvirtajame ketvirtyje galiausiai šeimininkams pavyko išlyginti rezultatą – tai jie padarė likus žaisti 2,5 minutės – 77:77. Čia pat „Partizan“ pelnė 5 taškus be atsako – 82:77. Tašką rungtynėse padėjo Duane‘as Washingtonas, pataikęs tritaškį likus 46 sekundėms (85:79), po kurio baskai nebeatsitiesė, o tik dar labiau atsiliko.
T.Sedekerskis per 27 minutes pelnė 5 taškus (1/1 dvitaškiai, 1/5 tritaškiai), atkovojo 5 kamuolius ir surinko 6 naudingumo balus.
„Baskonia“: Hamidou Diallo 20 (6 rez. perd., 24 naud. bal.), Timothe Luwawu-Cabarrot 19 (3/10 tritaškiai), Luka Šamaničius 13.
„Partizan“: Carlikas Jonesas 18 (10 rez. perd., 23 naud. bal.), Duane‘as Washingtonas 17, Jabari Parkeris 14 (9 atk. kam.), Tyrique‘as Jonesas 10 (7 atk. kam.), Vanja Marinkovičius 9 (3/5 tritaškiai).
