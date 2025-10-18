„Heat“ ikisezonines rungtynes baigė be laimėjimų

K.Jakučionis dėl klubo skausmų praleido dar vieną mačą. Jis spėjo sužaisti dvejas draugiškas rungtynes.
„Heat“ šįkart atrodė gali kautis dėl pergalės ir po trijų kėlinių buvo priekyje (103:102), bet paskutinį ketvirtį pralaimėjo 22:39.
Mačo epizodai:
Nugalėtojams Jaylenas Wellsas pelnė 21 tašką, 16 pridėjo Jarenas Jacksonas ir Javonas Smallas.
Šeimininkams po 23 taškus surinko Bamas Adebayo ir Normanas Powellas, 20 – Kel'el'as Ware'as (14 atk. kam.).
