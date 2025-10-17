Bilietų pardavimai į 2026 m. pasaulio čempionatą jau viršijo milijoną

Išankstinio pardavimo loterija, prasidėjusi rugsėjo viduryje, suteikė gerbėjams visame pasaulyje galimybę anksti įsigyti bilietus prieš bendruosius pardavimo etapus.Išankstinis bilietų pirkimas atspindi didelį laukimą dėl pasaulio čempionato, kurį kartu surengs JAV, Kanada ir Meksika. Šis turnyras bus pirmasis, kai jame dalyvaus 48 rinktinės.
„Kol nacionalinės komandos visame pasaulyje varžosi dėl vietos istoriniame FIFA pasaulio čempionate, džiaugiuosi, kad tiek daug futbolą mylinčių gerbėjų taip pat nori būti šio įvykio Šiaurės Amerikoje dalimi. Dabar švenčiam daugiau nei vieno milijono bilietų pardavimą po išankstinės „Visa“ loterijos“, – teigė FIFA prezidentas Gianni Infantino.
FIFA atskleidė, kad bilietus šiuo metu aktyviausiai perka JAV, Kanados ir Meksikos gyventojai, kur ir bus surengtos rungtynės.
