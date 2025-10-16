Golubickas Suomijoje liko ant suolo, Jonušaitė žengė į Europos taurės aštuntfinalį

Tuo metu į Europos taurės aštuntfinalį trečiadienį žengė Rimantės Jonušaitės ginama Briuselio „Anderlecht“ ekipa, kuri išvykoje po pratęsimo 3:2 nugalėjo „Braga“ moterų ekipą.
Pirmosios šių komandų rungtynės Belgijoje pasibaigė lygiu rezultatu 1:1.
Tokiu pat rezultatu pasibaigė ir atsakomųjų rungtynių pagrindinis laikas ir nors „Braga“ pirmoji pasižymėjo pratęsimo metu, „Anderlecht“ ne tik išlygino rezultatą, o 120 minutę galiausiai išplėšė pergalę.
Nugalėtojų gretose R. Jonušaitė žaidė nuo rungtynių pradžios iki 84 minutės.
