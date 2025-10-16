Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Golubickas Suomijoje liko ant suolo, Jonušaitė žengė į Europos taurės aštuntfinalį

2025-10-16 20:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 20:31

Ketvirtadienį Suomijos pirmenybėse lietuvis Paulius Golubickas liko ant Kuopio KuPS klubo suolo, o jo ekipa išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Ilves“ klubu.

Rimantė Jonušaitė | Klubo nuotr.

0

Tuo metu į Europos taurės aštuntfinalį trečiadienį žengė Rimantės Jonušaitės ginama Briuselio „Anderlecht“ ekipa, kuri išvykoje po pratęsimo 3:2 nugalėjo „Braga“ moterų ekipą.

Pirmosios šių komandų rungtynės Belgijoje pasibaigė lygiu rezultatu 1:1.

Tokiu pat rezultatu pasibaigė ir atsakomųjų rungtynių pagrindinis laikas ir nors „Braga“ pirmoji pasižymėjo pratęsimo metu, „Anderlecht“ ne tik išlygino rezultatą, o 120 minutę galiausiai išplėšė pergalę.

Nugalėtojų gretose R. Jonušaitė žaidė nuo rungtynių pradžios iki 84 minutės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

