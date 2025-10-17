2025 metais geriausiai apmokami futbolininkai pasaulyje – į dešimtuką įsiveržė 18-metis Lamine'as Yamalis

Amerikos verslo žurnalas „Forbes“ paskelbė kasmetinį individualių pajamų reitingą, o L. Yamalis tapo ryškiausiu nauju veidu šiame sąraše.
Skaičiuojama, kad Ispanijos rinktinės narys šį sezoną uždirbs 43 mln. JAV dolerių (32 mln. svarų sterlingų), iš kurių 10 mln. sudaro pajamos iš komercinių sutarčių.
Šie skaičiai L. Yamalį pakelia į 10-ąją vietą „Forbes“ reitinge, kurio viršuje vis dar dominuoja portugalas Cristiano Ronaldo.
Saudo Arabijos „Al Nassr“ klube rungtyniaujantis C. Ronaldo turėtų uždirbti apie 280 mln. JAV dolerių – tokia suma leidžia jam išlikti ne tik turtingiausiu futbolininku, bet ir daugiausiai uždirbančiu sportininku pasaulyje. Majamio „Inter“ atstovaujantis Lionelis Messi išlaiko antrąją poziciją su 130 mln. dolerių pajamų, iš kurių net 70 mln. sudaro uždarbis už aikštės ribų – didžiausias tarp visų žaidėjų.
Tarp penketuko vis dar išlieka ir kita „senosios gvardijos“ trijulė: „Al Ittihad“ puolėjas Karimas Benzema (104 mln.), Madrido „Real“ žvaigždė Kylianas Mbappe (95 mln.) ir „Manchester City“ puolėjas Erlingas Haalandas (80 mln.). Vis dėlto „Forbes“ pažymi, kad šių metų sąraše pirmą kartą per pastaruosius penkerius metus vidutinis dešimtuko amžius nukrito žemiau 30 metų.
Daugiausiai uždirbantys futbolininkai („Forbes“)
1. Cristiano Ronaldo – „Al Nassr“ – 280 mln. $ (230 mln. iš futbolo 50 mln. už aikštės ribų)
2. Lionelis Messi – Majamio „Inter“ – 130 mln. $ (60 mln. iš futbolo 70 mln. už aikštės ribų)
3. Karimas Benzema – „Al Ittihad“ – 104 mln. $ (100 mln. iš futbolo 4 mln. už aikštės ribų)
4. Kylianas Mbappe – Madrido „Real“ – 95 mln. $ (70 mln. iš futbolo 25 mln. už aikštės ribų)
5. Erlingas Haalandas – „Manchester City“ – 80 mln. $ (60 mln. iš futbolo 20 mln. už aikštės ribų)
6. Viniciusas Junioras – Madrido „Real“ – 60 mln. $ (40 mln. iš futbolo 20 mln. už aikštės ribų)
7. Mohamedas Salahas – „Liverpool“ – 55 mln. $ (35 mln. iš futbolo 20 mln. už aikštės ribų)
8. Sadio Mane – „Al Nassr“ – 54 mln. $ (50 mln. iš futbolo 4 mln. už aikštės ribų)
9. Jude’as Bellinghamas – Madrido „Real“ – 44 mln. $ (29 mln. iš futbolo 15 mln. už aikštės ribų)
10. Lamine’as Yamalis – „Barcelona“ – 43 mln. $ (33 mln. iš futbolo 10 mln. už aikštės ribų)
L. Yamalio debiutas sąraše – praėjus mėnesiui po to, kai jis 2025 metų „Ballon d‘Or“ rinkimuose pralaimėjo Paryžiaus „Saint-Germain“ futbolininkui Ousmanei Dembele. Šis šuolis susijęs su vasara pasirašyta nauja šešerių metų sutartimi su „Barcelona“ bei išaugusiu komercinių partnerių sąrašu po dar vieno puikaus sezono.
Prognozuojamos 43 mln. dolerių pajamos leidžia L. Yamaliui likti visai šalia Madrido „Real“ ir Anglijos rinktinės žvaigždės Jude’o Bellinghamo (44 mln.), kuris taip pat pirmą kartą pateko į „Forbes“ dešimtuką ir užėmė 9-ą vietą.
Tuo metu Neymaras, kurio pelningas kontraktas su Saudo Arabijos „Al Hilal“ buvo nutrauktas sausį, po persikėlimo į Brazilijos „Santos“ nebepateko į dešimtuką. Kitas veteranas – Kevinas De Bruyne’as – taip pat iškrito iš sąrašo po to, kai paliko „Manchester City“ kaip laisvasis agentas ir prisijungė prie „Napoli“.
Bendrai dešimt daugiausiai uždirbančių pasaulio futbolininkų per 2025–2026 metų sezoną turėtų uždirbti apie 945 mln. JAV dolerių.
