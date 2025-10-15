Majamyje startuoja tarptautinis jaunimo futbolo turnyras Lionelio Messi vardu

Tai tarptautinis U-16 komandų formato turnyras, kuriame dalyvaus aštuonios prestižinės akademijos iš viso pasaulio: „Inter Miami“, „Barcelona“, „Manchester City“, „River Plate“, „Inter Milan“, „Newell’s Old Boys“, „Atlético Madrid“ ir „Chelsea“.
„Pagaliau galiu jums tai paskelbti – šių metų gruodį Majamyje vyks ypatingas jaunimo futbolo turnyras su geriausiais klubais iš viso pasaulio. Tai daugiau nei rungtynės – laukia daugybė renginių ir nepakartojamų įspūdžių. Visa tai apie naująją kartą. Tikiuosi, jums patiks! Tai yra „Messi Cup““, – „instagrame“ rašė L. Messi.
Šio turnyro esmė – ne tik sportinė konkurencija, bet ir inovatyvus jaunosios kartos ugdymas, tarptautinių ryšių stiprinimas, futbolo kultūros ir edukacijos sintezė. Organizatoriaus „525 Rosario“ (L. Messi šeimos kompanija) išplatintame pareiškime pabrėžiama, kad „Messi Cup“ nėra tik turnyras, o nauja platforma, jungianti sportą, kultūrą ir technologijas.
Turnyre nugalėtoją išsiaiškins dvi grupės po keturias ekipas, kurios varžysis „Inter“ stadione bei „Florida Blue“ treniruočių centre. Kiekvienai komandai garantuojamos mažiausiai trys rungtynės, po to vyks atkrintamosios, trečiosios vietos rungtynės bei finalas. Turnyro savaitė žada ir papildomų veiklų jauniesiems talentams bei futbolo bendruomenei visame regione.
L. Messi siekia, kad būtent šio projekto metu į viešumą iškiltų būsima žvaigždė – jo įpėdinis.
