  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Maroko futbolo rinktinė pagerino pasaulio rekordą: iškovojo 16 pergalių iš eilės

2025-10-15 10:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 10:55

Maroko futbolo rinktinė įsirašė į istoriją – iškovojusi 16-ąją pergalę iš eilės, ji tapo nacionalinės komandos rekordininke pagal laimėtų rungtynių seriją.

Maroko futbolo rinktinė | Scanpix nuotr.

Maroko futbolo rinktinė | Scanpix nuotr.

Šis pasiekimas oficialiai užfiksuotas po minimalios pergalės 1:0 prieš Kongo komandą Rabate, kai Youssefas En-Nesyri 63 minutę pelnė pergalingą įvartį. Taip marokiečiai užbaigė pasaulio čempionato atrankos ciklą be prarastų taškų, laimėdami visus aštuonis susitikimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki šiol rekordas priklausė Ispanijos rinktinei, kuri per 2008–2009 m. buvo iškovojusi 15 pergalių iš eilės, jie viena pergale lenkė brazilus ir prancūzus. Maroko žygį pradėjo prieš daugiau nei metus – paskutinį kartą šalies rinktinė nelaimėjo tik 2024 m. kovą, kai draugiškomis rungtynėmis sužaidė lygiosiomis su Mauritanija. Nuo tada rinktinė laimėjo septynis pasaulio čempionato atrankos mačus, šešis Afrikos Tautų taurės atrankos susitikimus bei tris draugiškas rungtynes – iš viso per 19 mėnesių pelnė 50 įvarčių ir praleido tik keturis.

Maroko laimėjimų serijoje buvo įveiktos įvairaus kalibro Afrikos rinktinės, o atrankos grupėje „Atlaso liūtai“ tapo vienintele komanda, nepraradusia nė taško. Istorinį rekordą pasiekė trenerio Walido Regragui kolektyvas, kuris dabar laikomas vienu pagrindinių favoritų artėjančiame Afrikos Tautų taurės finale, vyksiančiame jau šių metų gruodžio gale.

Marokas įrodė, kad Afrikos futbolo viršūnėje įmanoma žygiuoti ne tik trumpą laiką, bet ir demonstruoti ilgalaikį stabilumą ir aukščiausio lygio žaidimą tarptautinėje arenoje.

