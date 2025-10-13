Carlo Ancelotti: „Neymaras gali žibėti bet kurioje pasaulio futbolo komandoje“

„Neymaras be problemų gali žaisti aukščiausiu lygiu šioje rinktinėje, – teigė italas susitikime su žurnalistais. – Kai jis yra geros fizinės kondicijos, jo talentas leidžia žaisti ne tik Brazilijos rinktinėje, bet ir bet kurioje komandoje visame pasaulyje“.
C. Ancelotti išskyrė, jog futbolą lemia ne tik individualus meistriškumas, bet ir fizinis pasirengimas.
„Neymaras puikiai tinka vidurio ar krašto puolėjo pozicijai, nes dabartinis futbolas verčia krašto žaidėjus būti itin stipriems fiziškai. Jis gali laisvai operuoti arčiau vartų – kai yra pasirengęs, jo kūrybiškumas tampa neabejotinu pranašumu.“ Pats futbolininkas šį sezoną po traumos grįžo į „Santos“, tačiau ir vėl susiduria su fiziniais iššūkiais. C. Ancelotti patikino, kad Neymaras turi laiko pasirengti Pasaulio čempionatui ir jo lauks vieta Brazilijos rinktinėje, jei tik bus pasirengęs.
„Su juo kalbėjausi prieš kelias savaites. Visi žino, kokia vertė jo talentas, bet dėl grįžimo viską nulems tik fizinis pasirengimas, o ne techninės detalės ar žaidimo stilius“.
Neymaras vis dar yra rezultatyviausias Brazilijos rinktinės žaidėjas istorijoje, tačiau pastaruosius metus jį nuolat kamuoja traumos.
