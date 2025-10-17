Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Pistons“ neteko J.Ivey – kelio operacija atidėjo krepšininko grįžimą dar mėnesiui

2025-10-17 09:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 09:01

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną ne pačios pajėgiausios sudėties pradės Detroito „Pistons".

J.Ivey be oficialių mačų bus praleidęs 10 mėnesių (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną ne pačios pajėgiausios sudėties pradės Detroito „Pistons“.

0

Mičigano klubas bent keturioms savaitėms prarado Jadeną Ivey, kuriam prireikė kelio opracijos.

Praėjęs sezonas gynėjui baigėsi dar sausio 2-ąją, namų rungtynėse prieš Orlando „Magic“ patyrus blauzdikaulio lūžį. Jis sužaidė vieną kontrolinį mačą, bet pasirodę skausmai privertė gulti ant operacinės stalo, o sugrįžimo metu be oficialių rungtynių jis bus praleidęs dešimt mėnesių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

23 metų 191 cm ūgio gynėjo vidurkiai praėjusį sezoną siekė 30 minučių, 17,6 taško (41 procentas tritaškių), 4,1 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvius perdavimus.

Penktuoju šaukimu 2022-ųjų naujokų biržoje pakviestas J.Ivey visus tris karjeros sezonus praleido Detroite. Iki spalio 20-osios abi pusės gali derėtis dėl kontrakto pratęsimo.

„Pistons“ sezoną pradės spalio 23-osios išvyka į Čikagą.

