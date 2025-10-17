A.J.Greenas pasirašė ilgalaikį kontraktą su Milvokio „Bucks“ iki 2030 metų

Viskonsino klubas įteikė 26-erių 193 cm ūgio gynėjui 4 metų 45 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontraktą.
Milwaukee Bucks guard AJ Green has agreed to a four-year, $45 million fully guaranteed contract extension with the franchise, Matt Bollero of ProMondo Sports tells ESPN. Tremendous success story for the Bucks: an Iowa native who went from undrafted in 2022 to making NBA and $45M. pic.twitter.com/TF3YoAa8S2— Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2025
Sutartis įsigalios kitą vasarą, tad amerikietis klube lieka iki 2030-ųjų.
A.J.Greenas neišgirdo savo pavardės 2022-ųjų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje, bet prisijungęs prie „Bucks“ išsikovojo vietą rotacijoje.
Praėjusį sezoną gynėjas per 23 minutes rinko 7,4 taško (43 procentai tritaškių), 2,4 atkovoto kamuolio bei 1,5 rezultatyvaus perdavimo.
Dar didesniu jo vaidmuo tapo atkrintamosiose, kur vidurkiai išaugo iki 27 minučių, 11 taškų (51 procentas tritaškių), 2,8 atkovoto kamuolio bei 2 rezultatyvių perdavimų. Tiesa, traumų kamuoti „Bucks“ pralaimėjo jau pirmąją seriją, tad sužaidė tik penkis mačus.
Naująjį sezoną Milvokio klubas pradės spalio 23-osios maču prieš Vašingtono „Wizards“.
