TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

A.J.Greenas pasirašė ilgalaikį kontraktą su Milvokio „Bucks“ iki 2030 metų

2025-10-17 08:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 08:37

Milvokio „Bucks“ ilgam išsaugojo komandoje įsitvirtinusį A.J.Greeną.

A.J.Greenas ilgam lieka Milvokyje (Scanpix nuotr.)

Milvokio „Bucks" ilgam išsaugojo komandoje įsitvirtinusį A.J.Greeną.

Viskonsino klubas įteikė 26-erių 193 cm ūgio gynėjui 4 metų 45 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontraktą.

Sutartis įsigalios kitą vasarą, tad amerikietis klube lieka iki 2030-ųjų.

A.J.Greenas neišgirdo savo pavardės 2022-ųjų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje, bet prisijungęs prie „Bucks“ išsikovojo vietą rotacijoje.

Praėjusį sezoną gynėjas per 23 minutes rinko 7,4 taško (43 procentai tritaškių), 2,4 atkovoto kamuolio bei 1,5 rezultatyvaus perdavimo.

Dar didesniu jo vaidmuo tapo atkrintamosiose, kur vidurkiai išaugo iki 27 minučių, 11 taškų (51 procentas tritaškių), 2,8 atkovoto kamuolio bei 2 rezultatyvių perdavimų. Tiesa, traumų kamuoti „Bucks“ pralaimėjo jau pirmąją seriją, tad sužaidė tik penkis mačus.

Naująjį sezoną Milvokio klubas pradės spalio 23-osios maču prieš Vašingtono „Wizards“.

