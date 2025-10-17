Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

M.Buzelis spindi ir tampa rezultatyviausiu „Bulls“ žaidėju pergalėje prieš „Timberwolves“

2025-10-17 08:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 08:12

Paskutinį ikisezoninį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) mačą sužaidė Čikagos „Bulls“ su Matu Buzeliu.

M.Buzelis puikiai pasirodė kontroliniuose mačuose (Scanpix nuotr.)

Paskutinį ikisezoninį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) mačą sužaidė Čikagos „Bulls“ su Matu Buzeliu.

1

Lietuvio klubas namie 126:120 (26:31, 34:23, 26:35, 40:31) pranoko Minesotos „Timberwolves“.

Mačas klostėsi permainingai, tačiau „buliai“ truktelėjo į priekį likus žaisti tris minutes (120:109). „Vilkai“ dar sugebėjo prisitraukti iki vieno metimo (118:121), tačiau intrigą nukenksmino Jevono Carterio tritaškis.

M.Buzelis per 25 minutes surinko 19 taškų (6/8 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/3 baudų metimų), atkovotą, perimtą ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, 2 blokus bei pražangą.

Lietuvis buvo rezultatyviausias Čikagos komandoje, o per penkis pasirengimo mačus fiksavo 17,6 taško vidurkį.

Lyderio netausojo ir Minesotos klubas – Anthony Edwardsas per 30 minučių fiksavo 25 taškus (6/12 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 4/5 baudų metimų), 7 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus, 3 klaidas ir pražangą.

„Vilkams“ nepavyko išspausti pergalės iš gerokai taikliau mestų tritaškių (13/31, 42 procentai prieš 11/43, 26 procentus).

Čikagos klubas laimėjo tris iš penkių kontrolinių mačų, o sezoną pradės spalio 23-osios namų maču prieš Detroito „Pistons“.

„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 25 (7 atk. kam., 5 rez. perd., 3/7 tritaškių), Juliusas Randle’as 23 (8 atk. kam., 4 rez. perd.), Rudy Gobertas 16 (8 atk. kam.), Terrence’as Shannonas 14 (7 rez. perd.), Robas Dillinghamas 13 (5 rez. perd.).

„Bulls“: Matas Buzelis 19 (8/13 metimų, 2 blokai), Julianas Phillipsas 17 (6 atk. kam.), Jalenas Smithas 15 (5 atk. kam., 3 blokai), Joshas Giddey 14 (7 atk. kam., 9 rez. perd.), Nikola Vučevičius 13 (10 atk. kam.), Jevonas Carteris 12 (4/8 tritaškių), Zachas Collinsas 10.

