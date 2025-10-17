M.Buzelis spindi ir tampa rezultatyviausiu „Bulls“ žaidėju pergalėje prieš „Timberwolves“

Lietuvio klubas namie 126:120 (26:31, 34:23, 26:35, 40:31) pranoko Minesotos „Timberwolves“.
Mačas klostėsi permainingai, tačiau „buliai“ truktelėjo į priekį likus žaisti tris minutes (120:109). „Vilkai“ dar sugebėjo prisitraukti iki vieno metimo (118:121), tačiau intrigą nukenksmino Jevono Carterio tritaškis.
M.Buzelis per 25 minutes surinko 19 taškų (6/8 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/3 baudų metimų), atkovotą, perimtą ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, 2 blokus bei pražangą.
Lietuvis buvo rezultatyviausias Čikagos komandoje, o per penkis pasirengimo mačus fiksavo 17,6 taško vidurkį.
Lyderio netausojo ir Minesotos klubas – Anthony Edwardsas per 30 minučių fiksavo 25 taškus (6/12 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 4/5 baudų metimų), 7 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus, 3 klaidas ir pražangą.
„Vilkams“ nepavyko išspausti pergalės iš gerokai taikliau mestų tritaškių (13/31, 42 procentai prieš 11/43, 26 procentus).
Čikagos klubas laimėjo tris iš penkių kontrolinių mačų, o sezoną pradės spalio 23-osios namų maču prieš Detroito „Pistons“.
„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 25 (7 atk. kam., 5 rez. perd., 3/7 tritaškių), Juliusas Randle’as 23 (8 atk. kam., 4 rez. perd.), Rudy Gobertas 16 (8 atk. kam.), Terrence’as Shannonas 14 (7 rez. perd.), Robas Dillinghamas 13 (5 rez. perd.).
„Bulls“: Matas Buzelis 19 (8/13 metimų, 2 blokai), Julianas Phillipsas 17 (6 atk. kam.), Jalenas Smithas 15 (5 atk. kam., 3 blokai), Joshas Giddey 14 (7 atk. kam., 9 rez. perd.), Nikola Vučevičius 13 (10 atk. kam.), Jevonas Carteris 12 (4/8 tritaškių), Zachas Collinsas 10.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!