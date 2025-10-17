„Žalgirio“ pažymiai: neįtikėtinas Butkevičius ir supančioti lyderiai

Rungtynių pradžia kauniečiams nieko blogo nežadėjo ir „Žalgiris“ netgi buvo įgijęs dviženklį pranašumą. Vis tik italų klubo gynyba vėliau supančiojo žalgiriečius ir pergalę šventė būtent Milano komanda.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą ir įvertino jį pažymiais.
#1 Nigelas Williamsas-Gossas (21 min., 15 tšk., 2 atk. kam., 4 rez. per., 2 per. kam., 2 kld., 19 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Būtent amerikietis savo prasiveržimais rinko pirmuosius „Žalgirio“ taškus ir taip išjudino ekipos puolimą. N.Williamsas-Gossas buvo solidžiausias Kauno ekipos perimetro žaidėjas šiame mače, tačiau svarbiausiu momentu ir jo kūryba buvo pažabota. Žalgirietis sugebėjo karts nuo karto sudraskyti Milano komandos gynybą žaidimu veidu į krepšį, tačiau agresyvus svečių spaudimas ir jį vertė perlaikyti kamuolį, o tuo pačiu klampino kauniečių atakas. Verta paminėti ir tai, kad gynėjo „plius/minus“ rodiklis buvo prasčiausias komandoje – varžovai jam būnant aikštėje pelnė 22 taškais daugiau.
#3 Sylvainas Francisco (27 min., 8 tšk., 2 atk. kam., 6 rez. per., 2 kld., 3 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Su didelėmis problemomis susidūrė ir šis „Žalgirio“ kūrėjas. Gerą darbą su juo gynyboje atliko Leandro Bolmaro, o varžovų pagalbos ir dvigubinimai dažnai numušinėjo kauniečių atakas. Savų epizodų S.Francisco turėjo, kai gerai siuntė kamuolius M.Wrightui, bet tai buvo pavieniai blykstelėjimai. Pats prancūzas jau rungtynių pradžioje užsidirbo techninę pražangą, o vėliau itin sunkiai pats rinko taškus. Dvi iš keturių pramestos baudos ir vos 2 tikslūs metimai iš 11 „iš žaidimo“ – neįkvepiantis Kauno ekipos gynėjo pasirodymas.
#7 Mosesas Wrightas (27 min., 15 tšk., 7 atk. kam., 2 rez. per., 2 kld., 18 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Puolime vėl viskas buvo gana gerai. Aukštaūgis išnaudojo jam sukurtas progas arčiau krepšio, o sykį net ir pataikė iš toli. Vis tik „Žalgirio“ gynyba „2 prieš 2“ neveikė ir čia dažnai akys krypo būtent į šį vidurio. M.Wrightas nespėdavo grįžti po krepšiu, kur ne sykį ir ne du matėme šeimininkaujančius varžovų komandos aukštaūgius. Energijos ir noro amerikietis nestokojo ir šiame mače, tačiau užtikrintumo ir šalto proto norėtųsi daugiau.
#8 Ignas Brazdeikis (4 min., 2 tšk., 2 atk. kam., -1 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Sezono startas ir toliau sunkiai klostosi I.Brazdeikiui. Šįkart nuo suolo pakilęs puolėjas iškart ėmėsi iniciatyvos ir išprovokavo pražangą. Atrodė, kad galbūt tai bus jo pakilimo rungtynės. Vis tik iškart po to I.Brazdeikis pora kartų nesėkmingai veržėsi krepšio link ir nors pats ėmė kamuolius puolime, bet taškų taip ir neberinko. Po tokio trumpo pasirodymo daugiau šansų sugrįžti I.Brazdeikis negavo.
#10 Ąžuolas Tubelis (26 min., 14 tšk., 5 atk. kam., 1 per. kam., 2 kld., 12 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Trečiajame kėlinyje Ą.Tubelis buvo stipriai truktelėjęs žalgiriečius į priekį. Jo įkirtimai be kamuolio, galingas žaidimas veidu į krepšį tikrai džiugino. Vis tik ne viskas buvo vien pozityvu. Būtent Ą.Tubelis lygioje vietoje tiesiog atidavė kamuolį varžovams, kuo Q. Ellisas iškart pasinaudojo, o ir gynyboje puolėjui sekėsi gana sunkiai. Ą.Tubelis vėlavo prie įkaitusio G.Ricci, o ir į pagalbas arčiau krepšio laiku žalgirietis nesuspėdavo.
#12 Maodo Lo (20 min., 0 tšk., 1 atk. kam., 6 rez. per., 1 per. kam., 1 kld., 1 blk., 6 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Be taškų likęs M.Lo taip pat buvo tiesiog surakintas Milano komandos gynybos. Nors gynėjui pavyko atlikti net 6 rezultatyvius perdavimus, tačiau svarbiausiu metu kūryba dingo, o patraukti komandos individualiu talentu vokietis neįstengė. Jo bandymai atakuoti krepšį po driblingo šįkart buvo nesėkmingi, tad nieko daugiau pasiūlyti žalgirietis šiame mače ir neįstengė.
#14 Dustinas Sleva (8 min., 3 tšk., 1 atk. kam., 1 kld., 1 blk., -1 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Abu dvigubos savaitės mačai prastai susiklostė ir šiam Kauno ekipos puolėjui. Nors aukštaūgis pasižymėjo vienu tiksliu tolimu metimu, tačiau jo nereikalingos pražangos ir prastas situacijų skaitymas gynyboje stipriai apribojo minutes aikštėje. Eurolygos augimo skausmai ir artimiausiu metu matysime, ar šis aukštaūgis prisitaikys prie šio lygio.
#15 Laurynas Birutis (10 min., 1 tšk., 3 atk. kam., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Po įspūdingo sezono starto savąsias akcijas nusimušė ir L.Birutis. Kamuolių puolime nors ir pavyko susirinkti, tačiau išnaudoti progų centras neįstengė. Užsibaigimas arčiau krepšio tikrai norėtųsi, kad būtų geresnis. Prie savojo krepšio „dropo“ gynyba taip pat nebuvo efektyvi, tad centro atkarpa šiame mače buvo gana trumpa.
#51 Arnas Butkevičius (28 min., 20 tšk., 5 atk. kam., 1 rez. per., 3 per. kam., 28 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Net ir po pralaimėjimo norisi A.Butkevičiui paskirti aukščiausią įvertinimą. Vis tik tai buvo šio žaidėjo karjeros pasirodymas. Nors viską puolėjas susirinko iki pertraukos, tačiau natūralu, kad antroje pusėje reikėjo tikėtis komandos draugų pagalbos, o jos buvo per mažai. Šeši pataikyti tritaškiai iš septynių, trys perimti kamuoliai ir geras darbas gynyboje. Džiugu matyti tokį A.Butkevičiaus žaidimą ir belieka tikėtis, kad bent kažką panašaus išvysime jau ir pergalingose rungtynėse.
#91 Deividas Sirvydis (7 min., 0 tšk., 1 kld., -6 naud. bal.). Įvertinimas – 2.
Belgrade pamatėme kibirkštį D.Sirvydžio žaidime, bet laužas iš jos neužsikūrė. Žalgirietis šiose rungtynėse vėl krito iš konteksto. Gynyboje jį atakavo, žaisti su kamuoliu prieš fiziškus varžovus nepavyko, o tritaškiai skriejo pro šalį. Gaila, tačiau šios rungtynės vėl buvo žingsnelis atgal.
#92 Edgaras Ulanovas (23 min., 0 tšk., 3 atk. kam., -2 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Tuščias šiame mače buvo ir kapitonas. Gynyboje jam sunkiai sekėsi sulaikyti M.Guduričių, kuris rinko taškus „1 prieš 1“, o puolime kaunietis nelabai, ką pasiūlė. Buvo bandymas sužaisti nugara į krepšį, tačiau ten puikiai atstovėjo tas pats M.Guduričius. Tai, kad ir E.Ulanovas šiose rungtynėse liko su 0 taškų nemažai pasako apie tai, koks ribotas šįkart buvo „Žalgirio“ puolimas.
