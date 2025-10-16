Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA naujokų aprangoje atsiras specialus „Naujoko“ užrašas

2025-10-16 14:37
2025-10-16 14:37

Nacionalinė krepšinio asociaciją (NBA) pristatė naujovę, skirtą lygos naujokams.

Naujokai rungtyniaus su specialiu antsiuvu

0

Ant jų aprangos bus ne tik įprastas NBA logotipas, bet ir šalia užrašas „Naujokas“. Po debiutinio sezono šis antsiuvas bus pašalintas ir pridėtas prie žaidėjo kolekcinės kortelės su jo paties parašu.

Tokios išskirtinės kortelės pateks į pardavimą 2026 metais ir atsitiktinai pateks į įsigijusio kortelių pakuotę rankas.

