NBA naujokų aprangoje atsiras specialus „Naujoko“ užrašas

Ant jų aprangos bus ne tik įprastas NBA logotipas, bet ir šalia užrašas „Naujokas“. Po debiutinio sezono šis antsiuvas bus pašalintas ir pridėtas prie žaidėjo kolekcinės kortelės su jo paties parašu.
Tokios išskirtinės kortelės pateks į pardavimą 2026 metais ir atsitiktinai pateks į įsigijusio kortelių pakuotę rankas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA