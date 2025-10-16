Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sakramento „Kings“ pasirašė ilgalaikę sutartį su Keeganu Murray’umi

2025-10-16 09:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 09:13

Domanto Sabonio atstovaujamas Sakramento „Kings" klubas sutarė dėl penkerių metų 140 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontrakto su Keeganu Murray'umi.

K.Murray&#039;us liks Sakramente (Scanpix nuotr.)

Domanto Sabonio atstovaujamas Sakramento „Kings“ klubas sutarė dėl penkerių metų 140 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontrakto su Keeganu Murray’umi.

0

25 metų 203 cm ūgio puolėjas praėjusiame sezone per 34 minutes pelnė 12,4 taško, atkovojo 6,7 kamuolio ir atliko 1,4 rezultatyvaus perdavimo.

2022 metais Sakramento klubas amerikietį NBA naujokų biržoje pakvietė 4 šaukimu.

Netrukus K.Murray’us pradės jau ketvirtą sezoną su „Kings“ marškinėliais.

