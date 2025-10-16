Sakramento „Kings“ pasirašė ilgalaikę sutartį su Keeganu Murray’umi

25 metų 203 cm ūgio puolėjas praėjusiame sezone per 34 minutes pelnė 12,4 taško, atkovojo 6,7 kamuolio ir atliko 1,4 rezultatyvaus perdavimo.
Kings' Keegan Murray secures 5-year, $140M extension - via ESPN https://t.co/DQYFxjasD1— Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2025
2022 metais Sakramento klubas amerikietį NBA naujokų biržoje pakvietė 4 šaukimu.
Netrukus K.Murray’us pradės jau ketvirtą sezoną su „Kings“ marškinėliais.
