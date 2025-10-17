Lietuvos moterų rinktinė Raudondvaryje varžysis dėl Baltijos taurės

Jame dalyvaus keturios komandos. Prie Lietuvos, Latvijos ir Estijos šįkart prisijungs ir Farerų Salų rinktinė.
Turnyras vyks pusfinalių ir finalų sistema. Spalio 24 dieną, penktadienį, bus žaidžiami turnyro pusfinaliai, o spalio 27-ąją vyks finalas bei rungtynės dėl trečiosios pozicijos.
Viename pusfinalyje žais Estijos ir Latvijos rinktinės, kitame Lietuvos rinktinė susikaus su Farerų Salų komanda. Šių porų nugalėtojos žengs į turnyro finalą, pralaimėjusios ekipos susitiks kovoje dėl trečios pozicijos.
Įėjimas į visas rungtynes bus nemokamas.
Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Tomas Ražanauskas stovyklai ir turnyrui pasirinko tokią sudėtį:
Vartininkės
Aušrinė Bikutė (FK „TransINVEST“)
Karolina Curukova (FK „Banga“)
Meda Šeškutė (MFA „Žalgiris“–MRU)
Gynėjos
Augustė Andrijevskytė (FK „TransINVEST“)
Austė Bernotaitė (FC „Hegelmann“)
Karolina Jasaitytė („Southern Utah University“, JAV)
Laura Kubiliūtė (FK „Gintra“)
Milda Liužinaitė (FC „Hegelmann“)
Vestina Neverdauskaitė (FC „Hegelmann“)
Loreta Rogačiova (KS „Polonia“, Lenkija)
Tereza Romanovskaja (FK „Gintra“)
Greta Valikonienė (FK „TransINVEST“)
Lolita Žižytė (FK „TransINVEST“)
Saugės
Monika Grikšaitė (FK „Banga“)
Ema Kriaučiūnaitė (FC „Hegelmann“)
Ugnė Lazdauskaitė (MFA „Žalgiris“–MRU)
Žemyna Lekavičiūtė („Oklahoma Baptist University“, JAV)
Algimantė Mikutaitė (FK „Gintra“)
Erika Šupelytė (FK „Gintra“)
Viltė Švarcaitė (FK „Banga“)
Liucija Vaitukaitytė (SSD FC „Como“, Italija)
Puolėjos
Rimantė Jonušaitė (RSC „Anderlecht“, Belgija)
Kamilė Vaičiulaitytė (FC „Hegelmann“)
**********
Turnyro tvarkaraštis:
Spalio 24 diena (penktadienis, pusfinaliai)
13.00 val. Estija – Latvija
18.00 val. Lietuva – Farerų Salos
Spalio 27 diena (pirmadienis, finalai)
13.00 val. Rungtynės dėl 3 vietos
18.00 val. Finalas
