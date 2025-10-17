Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos moterų rinktinė Raudondvaryje varžysis dėl Baltijos taurės

2025-10-17 08:36
2025-10-17 08:36

Spalio 24–27 dienomis Raudondvaris alsuos futbolu, mat čia bus surengtas 2025-ųjų moterų Baltijos taurės turnyras.

Lietuvos moterų futbolo rinktinė | Elvio Žaidario nuotr.

Spalio 24–27 dienomis Raudondvaris alsuos futbolu, mat čia bus surengtas 2025-ųjų moterų Baltijos taurės turnyras.

0

Jame dalyvaus keturios komandos. Prie Lietuvos, Latvijos ir Estijos šįkart prisijungs ir Farerų Salų rinktinė.

Turnyras vyks pusfinalių ir finalų sistema. Spalio 24 dieną, penktadienį, bus žaidžiami turnyro pusfinaliai, o spalio 27-ąją vyks finalas bei rungtynės dėl trečiosios pozicijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viename pusfinalyje žais Estijos ir Latvijos rinktinės, kitame Lietuvos rinktinė susikaus su Farerų Salų komanda. Šių porų nugalėtojos žengs į turnyro finalą, pralaimėjusios ekipos susitiks kovoje dėl trečios pozicijos.

Įėjimas į visas rungtynes bus nemokamas.

Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Tomas Ražanauskas stovyklai ir turnyrui pasirinko tokią sudėtį:

Vartininkės

Aušrinė Bikutė (FK „TransINVEST“)

Karolina Curukova (FK „Banga“)

Meda Šeškutė (MFA „Žalgiris“–MRU)

Gynėjos

Augustė Andrijevskytė (FK „TransINVEST“)

Austė Bernotaitė (FC „Hegelmann“)

Karolina Jasaitytė („Southern Utah University“, JAV)

Laura Kubiliūtė (FK „Gintra“)

Milda Liužinaitė (FC „Hegelmann“)

Vestina Neverdauskaitė (FC „Hegelmann“)

Loreta Rogačiova (KS „Polonia“, Lenkija)

Tereza Romanovskaja (FK „Gintra“)

Greta Valikonienė (FK „TransINVEST“)

Lolita Žižytė (FK „TransINVEST“)

Saugės

Monika Grikšaitė (FK „Banga“)

Ema Kriaučiūnaitė (FC „Hegelmann“)

Ugnė Lazdauskaitė (MFA „Žalgiris“–MRU)

Žemyna Lekavičiūtė („Oklahoma Baptist University“, JAV)

Algimantė Mikutaitė (FK „Gintra“)

Erika Šupelytė (FK „Gintra“)

Viltė Švarcaitė (FK „Banga“)

Liucija Vaitukaitytė (SSD FC „Como“, Italija)

Puolėjos

Rimantė Jonušaitė (RSC „Anderlecht“, Belgija)

Kamilė Vaičiulaitytė (FC „Hegelmann“)

**********

Turnyro tvarkaraštis:

Spalio 24 diena (penktadienis, pusfinaliai)

13.00 val. Estija – Latvija

18.00 val. Lietuva – Farerų Salos

Spalio 27 diena (pirmadienis, finalai)

13.00 val. Rungtynės dėl 3 vietos

18.00 val. Finalas

