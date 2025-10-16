Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Už produktyvų rugsėjo mėnesį – įvertinimai „Žalgiriui“

2025-10-16 16:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 16:59

Pokyčiai Vilniaus „Žalgirio“ gretose davė teigiamą impulsą – du iš trijų sostinės klubo atstovų buvo pripažinti geriausiais rugsėjo mėnesį.

Rolandas Džiaukštas | fkzalgiris.lt nuotr.

Pokyčiai Vilniaus „Žalgirio“ gretose davė teigiamą impulsą – du iš trijų sostinės klubo atstovų buvo pripažinti geriausiais rugsėjo mėnesį.

REKLAMA
0

Profesionaliai futbolininkų asociacijai (PFA) pateikus komandų kapitonų balsus bei suskaičiavus tinklalaidžių vedėjų ir komentatorių įvertinimus, tapo aišku, jog geriausias rugsėjo žaidėjas – rumunas Liviu Antalis. Rezultatyviausias visų laikų Lietuvos čempionato legionierius praėjusį mėnesį per trejas rungtynes pelnė po įvartį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Geriausio rugsėjo trenerio įvertinimo sulaukė būtent tą mėnesį prie „Žalgirio“ vairo debiutavęs Rolandas Džiaukštas. Sostinės klubas pasiekė visas tris pergales bei šoktelėjo į pirmąjį trejetą.

REKLAMA
REKLAMA

Tarp jaunų žaidėjų produktyvumu pasižymėjo bei laurus susižėrė Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos saugas Wesley Gabrielis. 21-erių brazilas pasirodydavo po keitimo, tačiau dviem taikliais smūgiais išplėšė komandai dvi pergales svečiuose.

REKLAMA

Kovo, gegužės ir birželio mėnesį geriausiais žaidėjais tapo „Kauno Žalgirio“ futbolininkai – Amine‘as Benchaibas, Dejanas Georgijevičius bei Gratas Sirgėdas, balandį – Leo Ribeiro iš „Hegelmann“ ekipos, liepos–rugpjūčio mėnesiais – FA „Šiauliai“ atakų lyderis Eligijus Jankauskas.

Tarp trenerių kovą pasižymėjo Marijampolės „Sūduvai“ vadovaujantis Donatas Vencevičius, balandį – prie FA „Šiauliai“ vairo stovintis Dainis Kazakevičius. Gegužės ir birželio mėnesį laurus susižėrė „Kauno Žalgiryje“ besidarbuojantis Eivinas Černiauskas, liepos–rugpjūčio mėnesiais – su „Žalgiriu“ atsisveikinęs Vladimiras Čeburinas.

Buvęs „Kauno Žalgirio“ atstovas Romualdas Jansonas geriausiu jaunuoju futbolininku buvo pripažintas kovą bei gegužę, balandį tokiu pasiekimu išsiskyrė Alytaus DFK „Dainava“ palikęs Davoras Rakičius, birželį sužibėjo kitas dainaviečių puolėjas Krystianas Okoniewskis. Liepos–rugpjūčio mėnesiais įvertinimo sulaukė „Hegelmann“ puolėjas Kaderas Njoya Abdelas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų