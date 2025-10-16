Už produktyvų rugsėjo mėnesį – įvertinimai „Žalgiriui“

Profesionaliai futbolininkų asociacijai (PFA) pateikus komandų kapitonų balsus bei suskaičiavus tinklalaidžių vedėjų ir komentatorių įvertinimus, tapo aišku, jog geriausias rugsėjo žaidėjas – rumunas Liviu Antalis. Rezultatyviausias visų laikų Lietuvos čempionato legionierius praėjusį mėnesį per trejas rungtynes pelnė po įvartį.
Geriausio rugsėjo trenerio įvertinimo sulaukė būtent tą mėnesį prie „Žalgirio“ vairo debiutavęs Rolandas Džiaukštas. Sostinės klubas pasiekė visas tris pergales bei šoktelėjo į pirmąjį trejetą.
Tarp jaunų žaidėjų produktyvumu pasižymėjo bei laurus susižėrė Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos saugas Wesley Gabrielis. 21-erių brazilas pasirodydavo po keitimo, tačiau dviem taikliais smūgiais išplėšė komandai dvi pergales svečiuose.
Kovo, gegužės ir birželio mėnesį geriausiais žaidėjais tapo „Kauno Žalgirio“ futbolininkai – Amine‘as Benchaibas, Dejanas Georgijevičius bei Gratas Sirgėdas, balandį – Leo Ribeiro iš „Hegelmann“ ekipos, liepos–rugpjūčio mėnesiais – FA „Šiauliai“ atakų lyderis Eligijus Jankauskas.
Tarp trenerių kovą pasižymėjo Marijampolės „Sūduvai“ vadovaujantis Donatas Vencevičius, balandį – prie FA „Šiauliai“ vairo stovintis Dainis Kazakevičius. Gegužės ir birželio mėnesį laurus susižėrė „Kauno Žalgiryje“ besidarbuojantis Eivinas Černiauskas, liepos–rugpjūčio mėnesiais – su „Žalgiriu“ atsisveikinęs Vladimiras Čeburinas.
Buvęs „Kauno Žalgirio“ atstovas Romualdas Jansonas geriausiu jaunuoju futbolininku buvo pripažintas kovą bei gegužę, balandį tokiu pasiekimu išsiskyrė Alytaus DFK „Dainava“ palikęs Davoras Rakičius, birželį sužibėjo kitas dainaviečių puolėjas Krystianas Okoniewskis. Liepos–rugpjūčio mėnesiais įvertinimo sulaukė „Hegelmann“ puolėjas Kaderas Njoya Abdelas.
