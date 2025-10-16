Danijoje patirtas pralaimėjimas užbaigė „Gintros“ pasirodymą UEFA Europos taurėje

Right to Dream Park stadione Saulės miesto atstovės 0:5 (0:3) nusileido danėms ir užbaigė pasirodymą UEFA Europos taurės turnyre.
Pirmose tarpusavio komandų rungtynėse Steve’o Beeks’o auklėtinės Šiauliuose buvo įveikusios varžoves rezultatu 1:0, o pergalingą įvartį tuomet antrojo kėlinio pradžioje pelnė Laura Spenazzatto.
Rungtynes greitu įvarčiu, kurį pavyko pasiekti jau 2-ąją susitikimo minutę, pradėjo danės. Viena prieš Gretą Lukjančukę atsidūrusi Cecilie Larsen nukreipė kamuolį į tolimą vartų kampą – 0:1. Nors po šalto dušo gintrietėms kurį laiką pavyko stabilizuoti situaciją ir nuraminti žaidimą, vis tik aikštės šeimininkės ir toliau kontroliavo situaciją bei kūrė momentus.
Susitikimo 19-ąją minutę visiškai laisva ties baudos aikštelės prieiga likusi „Nordsjælland“ saugė Signe Antvorskov nubaudė gintrietes antruoju antruoju įvarčiu – 0:2.
Įpusėjus kėliniui Danijos vicečempionės išnaudojo dar vieną atsivėrusią spragą ir Anna Walter dar sykį pasiuntė kamuolį į „gintriečių“ vartus, o rezultatas tapo jau 0:3.
Antroje pirmo kėlinio pusėje Steve’o Beeks’o auklėtinės jau turėjo ir savųjų šansų, tačiau nei Brianai Taylor, nei Laurai Spenazzatto pelnyti įvartį, kuris sugrąžintų intrigą nepavyko.
Po pertraukos netūrėdamos kur traukti geltonai juodos ėmė spausti varžoves itin aukštai. Po varžovių gynėjos klaidos puolėja B. Taylor turėjo galimybę pelnyti pirmąjį viešnių įvartį, bet į smūgį reagavo danių vartininkė.
55-ąją susitikimo minutę smūgiu galva Lidianei Ribeiro pavyko pasiųsti kamuolį į varžovių vartų tinklą, vis tik į viršų pakelta teisėjos asistentės vėliavėlė fiksavo nuošalę.
Vis dėlto „Nordsjælland“ ekipa įsibėgėjus kėliniui vėl perėmė iniciatyvą ir gana užtikrintai kontroliavo žaidimo gijas. Nepaisant visų „Gintros“ futbolininkių pastangų rungtynių pabaigoje aikštės šeimininkėms pavyko pelnyti dar du įvarčius bei užbaigti susitikimą.
