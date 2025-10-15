FutbolasLT_S05E07: Dar garsiau už Lietuvą (su Vyčio tribūna)

Aurimas į Suomiją keliavo kartu su „Vyčio tribūna“. Pasidalinęs prisiminimais jis paskambino Gargždų „Bangos“ sirgaliui Simonui, turėjusiam neeilinę patirtį per vieną dieną keltu dukart iš Talino nuplaukti į Helsinkį ir tiek pat kartų grįžti atgal.
Laidos vedėjai vieningai pritarė, kad Suomijoje sužaistas pirmasis kėlinys buvo labai solidus, bet, tuo pačiu, suomių iškovota pergalė per 90 minučių yra visiškai pelnyta.
Rungtynėse su Lenkija vos neatsitiko didelė nelaimė, todėl nemažai dėmesio buvo skirta šiam įvykiui. Teko pripažinti, kad aikštėje lietuviai, kaip reta šiame atrankos cikle, nesukūrė nei vienos progos.
Praėjusią savaitę žaidė Lietuvos U-21 ir U-19 rinktinės. Apie jų pasirodymus pasakojo specialus korespondentas iš Kauno Naglis Miknevičius. Anot Naglio, U-21 pasirodymai prieš Turkiją ir Nyderlandus labai priminė vyrų rinktinės akistatą su Lenkija.
Rubrikoje „Europos futsal čempionato belaukiant“ pakalbinome savaitgalį įvarčiu A lygoje prieš „Akmenės kraštą“ pasižymėjusį Luką Sendžiką, pasveikinome „TransINVEST“ klubą su stadiono atsidarymu, „Gintrą“ – su dar vienu čempiono titulu, o žiūrovų klausimų rubrikoje ieškojome atsakymų, kodėl mūsų šalyje taip trūksta talentingo jaunimo.
Gero klausymo!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!