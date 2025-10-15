Lietuvos U-21 futbolo rinktinė pralaimėjo Nyderlandams

Roko Garasto auklėtiniai demonstravo kovą, tačiau galų gale turėjo pripažinti varžovų pranašumą ir patyrė nesėkmę 0:2 (0:1).
Priminsime, kad pirmose šio lango rungtynėse Europos čempionato atrankoje svečiuose pralaimėjo Turkijai, o pasirodymą atrankoje pratęs jau kitą mėnesį.
Tuo tarpu antradienio dvikovoje lietuviai daugiausiai dėmesio skyrė gynybai, tačiau ji veikė gana patikimai, o ir patys lietuviai turėjo keletą galimybių greitose atakose ir keturis kartus privertė varžovų vartininką atremti jų smūgius.
Vis dėlto olandams pavyko savo teritorinę persvarą paversti dviem įvarčiais, po vieną abiejuose kėliniuose, ir taip iškovoti pergalę.
Kontrolinės vaikinų U21 rinktinių rungtynės:
Nyderlandai – Lietuva 2:0 (1:0)
De Oude Meerdijk stadionas, Emenas;
Įvarčiai: 38 min. Isaacas Babadi, 56 min. Thomas van Bergenas (Nyderlandai)
Įspėti: 45 min. Joshua Vertrouwd (Nyderlandai); 22 min. Lukas Michelbrink, 33 min. Motiejus Šapola, 90 min. Nikita Pavlovskij (Lietuva).
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Julius Virvilas, Eduardas Jurjonas (78 min. Pijus Nainys), Nojus Audinis, Domas Slendzoka, Motiejus Šapola (78 min. Armandas Raudonis), Denis Ževžikovas (84 min. Martynas Šetkus), Nikita Pavlovskij, Dariuš Stankevičius (70 min. Domantas Šluta), Faustas Steponavičius (84 min. Maksim Andrejev), Lukas Michelbrink (46 min. Ernestas Gudelevičius), Romualdas Jansonas.
Atsargoje: Vilius Šivickas, Tautvydas Burdzilauskas, Adrian Lickūnas, Danielius Jarašius.
