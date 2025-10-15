Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-21 futbolo rinktinė pralaimėjo Nyderlandams

2025-10-15 07:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 07:25

Lietuvos vaikinų U21 rinktinė antradienio vakarą sužaidė kontrolines rungtynes išvykoje su Nyderlandų bendraamžiais.

Lietuvos U-21 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų U21 rinktinė antradienio vakarą sužaidė kontrolines rungtynes išvykoje su Nyderlandų bendraamžiais.

REKLAMA
0

Roko Garasto auklėtiniai demonstravo kovą, tačiau galų gale turėjo pripažinti varžovų pranašumą ir patyrė nesėkmę 0:2 (0:1).

Priminsime, kad pirmose šio lango rungtynėse Europos čempionato atrankoje svečiuose pralaimėjo Turkijai, o pasirodymą atrankoje pratęs jau kitą mėnesį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu antradienio dvikovoje lietuviai daugiausiai dėmesio skyrė gynybai, tačiau ji veikė gana patikimai, o ir patys lietuviai turėjo keletą galimybių greitose atakose ir keturis kartus privertė varžovų vartininką atremti jų smūgius.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto olandams pavyko savo teritorinę persvarą paversti dviem įvarčiais, po vieną abiejuose kėliniuose, ir taip iškovoti pergalę.

REKLAMA

Kontrolinės vaikinų U21 rinktinių rungtynės:

Nyderlandai – Lietuva 2:0 (1:0)

De Oude Meerdijk stadionas, Emenas;

Įvarčiai: 38 min. Isaacas Babadi, 56 min. Thomas van Bergenas (Nyderlandai)

Įspėti: 45 min. Joshua Vertrouwd (Nyderlandai); 22 min. Lukas Michelbrink, 33 min. Motiejus Šapola, 90 min. Nikita Pavlovskij (Lietuva).

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Julius Virvilas, Eduardas Jurjonas (78 min. Pijus Nainys), Nojus Audinis, Domas Slendzoka, Motiejus Šapola (78 min. Armandas Raudonis), Denis Ževžikovas (84 min. Martynas Šetkus), Nikita Pavlovskij, Dariuš Stankevičius (70 min. Domantas Šluta), Faustas Steponavičius (84 min. Maksim Andrejev), Lukas Michelbrink (46 min. Ernestas Gudelevičius), Romualdas Jansonas.

Atsargoje: Vilius Šivickas, Tautvydas Burdzilauskas, Adrian Lickūnas, Danielius Jarašius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų