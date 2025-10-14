Giedraičio tritaškiai padėjo „La Laguna“ sutriuškinti varžovus

R.Giedraitis per 20 minučių pelnė 15 taškų (1/2 dvit., 4/6 trit., 1/2 baud.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus prasižengė bei rinko 13 naudingumo balų.
„La Laguna“ 25 taškus pridėjo Jaime Fernandezas, 14 – Giorgi Shermadini (6 atk. kam.). „Bnei“ 19 taškų pelnė Elijah Stewartas, po 14 – Jordonas Varnado bei Chinanu Onuaku.
Dėl saugumo sumetimų mačas vyko be sirgalių.
