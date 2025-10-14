Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Giedraičio tritaškiai padėjo „La Laguna“ sutriuškinti varžovus

2025-10-14 23:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-14 23:53

Tenerifės „La Laguna“ (2/0) su Roku Giedraičiu Čempionų lygoje namie 108:85 (29:15, 31:24, 25:20, 23:26) sutriuškino Herclijos „Bnei“ (0/2) ekipą.

R.Giedraitis per 20 minučių pelnė 15 taškų (1/2 dvit., 4/6 trit., 1/2 baud.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus prasižengė bei rinko 13 naudingumo balų.

„La Laguna“ 25 taškus pridėjo Jaime Fernandezas, 14 – Giorgi Shermadini (6 atk. kam.). „Bnei“ 19 taškų pelnė Elijah Stewartas, po 14 – Jordonas Varnado bei Chinanu Onuaku.

Dėl saugumo sumetimų mačas vyko be sirgalių.

