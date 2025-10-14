Futbolininkų komentarai po rungtynių Kaune: „Pritrūko aštrumo“

Lietuviai dvikovą prieš lenkus pralaimėjo 0:2. Pirmą įvartį svečiai mušė po kampinio, antrą pridėjo lenkų ekipos kapitonas Robertas Lewandowskis.
Lietuvos rinktinės kapitonas Fedoras Černychas, kuriam tai buvo 101-osios rungtynės atstovaujant rinktinei, išskyrė neprastą ekipos žaidimą, kuriame, deja, pritrūko aštrumo paskutinėje atakos fazėje.
„Atrodo, kad tikrai neblogos mūsų rungtynės buvo. Gaila, aišku, kad pralaimėjome. Turėjome gerų priėjimų prie lenkų vartų. Tikrai žaidimas šiandien nebuvo blogas, bet pritrūko kažkokio aštrumo paskutinėje fazėje. Gaila, kad pralaimėjome, bet negaliu pasakyti, kad žaidėme blogai. Šiandien tikrai atrodo, kad buvome geresnė komanda, nei buvome Lenkijoje. Žaidėme prieš tokią rinktinę, kurių futbolininkai žaidžia aukščiausiame lygyje. Manau, kad prieš tokią rinktinę taip sužaisti irgi nėra blogai.
Aišku, kažką turėjome daryti greičiau. Turėjome momentus, kur galėjome perduoti kamuolį greičiau, smūgiui išvesti kitą žaidėją. Kažkaip per lėtai tai darėme“, – kalbėjo kapitonas.
Panašius akcentus dėliojo ir Justas Lasickas.
„Jeigu žiūrėsime tik į rezultatą, tai vėl bus niūrus paveikslas, bet manau, kad žmonėms stadione šiandien suteikėme nemažai gerų emocijų.
Manau, kad žaidimo planas tikrai buvo gerai vykdomas, bet, žinote, galiausiai reikia individualaus meistriškumo, reikia išspręsti tam tikras situacijas.
Treneriai gali paruošti planą iki trečios zonos, kaip reikia spausti, ir tas puikiai veikia, bet galiausiai turime patys prisiimti daugiau atsakomybės. Aš noriu būti pirmas, kuris tai daro – reikia būti geresniu, reikia mušti įvarčius, reikia kurti daugiau progų. Šiek tiek apmaudu dėl to, nes žaidimo planas veikė puikiai – tas spaudimas, kaip lenkai nesugeba įžaisti, kaip mes patys įžaidžiame kamuolį. Bet paskutiniame trečdalyje jau yra individualus žaidėjų meistriškumas ir tai yra vieta, kurioje mums trūksta“, – dėstė futbolininkas.
Tuo tarpu vartus antrame mače paeiliui gynęs Tomas Švedkauskas teigė, jog pirmas praleistas smūgis galėjo išderinti komandą.
„Kovą davėme, žaidimas nebuvo blogas. Galbūt tas pirmas įvartis kažkiek išderino. Rimtų momentų prie jų vartų nepasiūlėme. Noriu padėkoti visiems susirinkusiems sirgaliams. Nors pergalių nedovanojame, ateina palaikyti net ir sekmadienio vakarą.
Tas pirmas įvartis… Įspūdingas padavimas. Aš laukiau smūgio iš žmonių krūvos, bet niekas nelietė ir taip įkrito įvartis“, – kalbėjo vartų sargas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!