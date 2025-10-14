Jankauskas įvertino susitikimą su lenkais: „Reikia pažymėti vyrų drąsą“

Pirmą įvartį svečiai pelnė pirmame kėlinyje tiesiai po kampinio, o po pertraukos jų pranašumą įtvirtino Lenkijos rinktinės lyderis ir kapitonas Robertas Lewandowskis.
Visgi Lietuvos rinktinės treneriui Edgarui Jankauskui dvikova didelio kartėlio nepaliko, nes pats futbolininkų pasirodymas paliko neprastą įspūdį.
„Rungtynės buvo geros, jei kalbėsime apie žaidimo braižą, apie kokybę, apie taktinių dalykų išpildymą. Gaila, kad praleidome gan keistą pirmąjį įvartį. Labai gaila, kad antrajame kėlinyje ne iki galo išgyvenome su tuo minimaliu atsilikimu. Tikrai buvo jausmas, kad dar nesibaigė rungtynės, bet tada praleidome antrąjį įvartį“, – sakė treneris.
Jis taip pat atkreipė dėmesį ir į statistinius duomenis, kurie kalbėjo apie futbolininkų kokybišką žaidimą.
„Reikia pažymėti vyrų drąsą, kovą be kamuolio, reikia pažymėti intensyvumą. Žiūrint į statistinius duomenis, tai buvo vienos geresnių rungtynių šiais metais. Manau, kad ir antrajame kėlinyje buvo apylygės rungtynės.
Aišku, reikia įmušti įvarčius ir vienintelis dalykas, ko pritrūko, tai rezultatyvių atakų užbaigimo. Tam reikia meistriškumo, reikia, kad žaidėjai žaistų aukšto lygio čempionatuose. Daug tokių žaidėjų neturime. Čia yra pagrindinė problema.
Tačiau aš manau, kad mes galime mušti tuos įvarčius. Deja, šiandien nebuvo ta diena“, – dėstė strategas.
Kaip sakė E. Jankauskas, pagrindinis dalykas, kurio rinktinei dar trūksta, yra progų susikūrimas ir realizavimas trečiame aikštės trečdalyje.
„Žiūrint į fizinius rodiklius, tai buvo vienos iš geresnių rungtynių. Mums tai yra svarbu, tai parodo žaidėjų atsidavimą, motyvaciją. Šeši žaidėjai prabėgo daugiau nei 1 km aukštame intensyvume. Nebuvome mes uždaryti savo aikštės pusėje. Žaidėjai pradėjo jausti malonumą žaisdami, atsikratėme galimų klaidų baimės, tai duoda pasitikėjimo. Ateina dabar klausimas, kada mes taip pat gerai žaisime, kaip stiprios rinktinės ir baudos aikštelėje“, – sakė E. Jankauskas.
Pozityvių žodžių specialistas negailėjo ir rinktinės kapitonui Fedorui Černychui, kuris sužaidė 101-ąsias rungtynes su rinktinės marškinėliais ir pagal šį rodiklį susilygino su rekordininku Sauliumi Mikoliūnu.
„Šitos rungtynės parodė, kad jis turi daug energijos ir parako. Aš netgi likau kažkiek nustebęs, kokiame intensyvume jis žaidė, labai gerai laikė savo liniją, išsaugojo greičio savybes.
Pagirtinas profesionalumas, kad sugebėjo grįžti į tokią formą. Belieka tik džiaugtis ir tikėtis, kad tai tęsis dar ilgai. Mums labai trūksta puolėjų, kurie gebėtų atlikti tokį darbą, kokį F. Černychas atliko šiandien“, – teigė E. Jankauskas.
