Atgarsiai Lenkijoje: svetimos valstybės įsilaužimas, žinutė Lietuvos žurnalistams ir trenerio pareiškimas

TVP Sport televizija, transliuojanti rinktinės rungtynes, pranešė apie nesklandumus susitikimo metu. Nors žiūrovai jų nepajuto, tačiau viskas galėjo baigtis ir itin skaudžiai šalies futbolo gerbėjams.
„Kažkas bandė įsiterpti į mūsų signalo dažnį. Gavome Europos transliuotojų sąjungos (EBU) palaikymą, kuris leido sustiprinti signalą. Buvome pasiruošę – turėjome atsarginius variantus, tačiau niekam nepavyko jo pralaužti.
Vis dėlto bandymų buvo ir tai vyko rungtynių metu, iš esmės per visą pirmą kėlinį kažkas bandė įsilaužti ir sutrikdyti mūsų signalą, – komentavo televizijos direktorius. – Laikui bėgant atakos ėmė silpnėti. Galiausiai po pirmųjų 45 minučių įsivyravo ramybė. Nežinome, kas už to slypi. Po pertraukos tai liovėsi.“
O štai nuo lenkų žurnalisto Maciejaus Kaliszuko kliuvo kolegoms iš Lietuvos.
Jis, aprašydamas Edgaro Jankausko spaudos konferenciją, pažymėjo: „Tuomet prasidėjo dalis, skirta Lietuvos žiniasklaidai, kuri nebuvo verčiama į jokias kitas kalbas. Į ją atėjo tik keturi vietos žurnalistai, kas parodo, koks menkas šios šalies susidomėjimas futbolu.“
Diskutuodami apie pačias rungtynes lenkų futbolo specialistai nebuvo linkę trykšti pozityvu, mat Lenkijos rinktinė vis dar yra antra grupėje su 13 taškų ir trimis atsilieka nuo lyderės Nyderlandų ekipos. Tiesioginį kelialapį į pasaulio čempionatą iškovos tik grupės laimėtojai, o antrąją vietą užėmusiai rinktinei teks žaisti papildomame mini atrankos turnyre.
„Pačios svarbiausios bus kitų metų kovo rungtynės. Nieko daugiau, – dėstė buvęs garsus futbolininkas Wojciechas Kowalczyka. – Janekas Urbanas kovo mėnesį nebebus poste, jei Lenkija nepateks į pasaulio čempionatą. Šimtu procentų.“
„Suprantu, kad tai buvo tik Lietuva. Kalbant futbolo požiūriu, mes esame geresnė tauta ir turėjome tikėtis pergalės, – sakė buvęs Lenkijos rinktinės žaidėjas Cezary Kucharskis. – Pradžioje lietuviai bandė taikyti aukštą presingą, tačiau mūsų rinktinė su tuo gana gerai susitvarkė. Buvo akivaizdu, kad žaidėjų kokybė lemia skirtumą ant vejos.
Nesužaidėme išskirtinių rungtynių, bet nuo pradžios iki pabaigos visiškai kontroliavome situaciją. Nuo pat pradžių buvo jaučiama, kad lietuviai yra vienu lygiu žemiau. Varžovai per 90 minučių praktiškai nesukūrė nė vienos progos. Nebuvo momento, kai rezultatas būtų atsidūręs pavojuje.
Iškovojome pelnytą pergalę po solidžių rungtynių. Žinoma, visada galima rasti, ką patobulinti – pavyzdžiui, po antrojo įvarčio galėjome žaisti šiek tiek paprasčiau, nes žaidimas buvo kiek padrikas.“
Patys rungtynių dalyviai, suprantama, buvo patenkinti pasirodymu. Antrojo įvarčio autorius Robertas Lewandowskis mušė jau 87-ąjį įvartį rinktinėje.
„13 trūksta iki 100? Tik tiek, – šyptelėjo lenkų kapitonas. – Dar šiemet turėsime keletą rungtynių, kitais metais taip pat. Džiaugiuosi kiekvienu įvarčiu. Pažiūrėsime, kas nutiks ateityje.“
O štai treneris J. Urbanas išsamiai analizavo vaizdą aikštėje.
„Pirmame kėlinyje suteikėme šeimininkams deguonies. Jie rengė įvairaus tipo kontratakas, buvo momentų, kai atsidurdavo netoli mūsų baudos aikštelės. Nors aiškių progų neturėjo, varžovai vis tiek jautė, kad gali kažką sukurti. Mano nuomone, taip nutiko todėl, kad buvome per toli nuo kamuolį valdančio žaidėjo. Tokiu būdu jie galėjo laisviau judinti kamuolį iš vienos pusės į kitą ir bandyti kombinacijas. Žinoma, pirmame kėlinyje turėjome dvi puikias progas padidinti rezultatą. Antrame kėlinyje žaidimą pagerinome ir praktiškai visai neleisdavome jiems sukurti progų. Patys galėjome dar padidinti rezultatą. Jis galėjo būti gerokai didesnis, nes progų tikrai netrūko“, – kalbėjo strategas.
Pirmąjį įvartį į Lietuvos vartus Sebastianas Szymanskis mušė tiesiai nuo kampinio vėliavėlės. Tai itin retas reiškinys futbole, bet gynėjas Janas Bednarekas užsiminė, jog ties tuo buvo dirbama treniruotėse.
„Labai džiaugiuosi Szymanskio pasirodymu, jo įvarčiu ir rezultatyviu perdavimu. Tą derinį buvome treniravęsi, žinojome, kad varžovams bus sunku apsiginti. Atlikome savo darbą. Sunkus darbas standartinėse situacijose atsipirko“, – pažymėjo „Porto“ rungtyniaujantis J. Bednarekas.
