Dėmesys – ne tik iš Ruginienės: Lenkijos premjerui – skaudi sirgalių žinutė ir įžeidžiančios skanduotės

Lenkija susitikimą laimėjo 2:0, tačiau D. Tuskui neturėjo patikti apsilankymas Kaune – jo paties šalies sirgaliai ne tik iškėlė didžiulį skaudų užrašą, bet ir skandavo necenzūrines skanduotas ministro pirmininko atžvilgiu.
Viename iš plakatų Lenkijos premjeras pavaizduotas su Vokietijos vėliava ant kaktos, o šalia – užrašas: „Tu nesi, niekada nebuvai ir niekada nebūsi Lenkijos rinktinės sirgalius“.
Itin konservatyvių pažiūrų Lenkijos futbolo gerbėjai taip siuntė žinutę dėl D. Tusko politikos, kuri, jų nuomone, labiau žiūri į Berlyną ar Briuselį, tačiau nei į Varšuvą.
Prieš keletą dešimtmečių D. Tuskui istorija apie galimą senelio kolaboravimą su naciais kainavo prezidento rinkimus. Kaip paaiškėjo vėliau, 1944-siais Jozefas Tuskas buvo prievarta pašauktas į kariuomenę, o jau po keturių mėnesių perėjo į Vakarų sąjungininkų pusę.
Ne tik užrašai, bet ir skanduotės buvo įžeidžios D. Tusko atžvilgiu – sirgaliai necenzūriniais šūksniais „siuntė“ premjerą ir skandavo, jog jo vyriausybė bus nuversta futbolo chuliganų.
🇵🇱🇱🇹— Based Poland 🇵🇱 (@Poland_Based) October 12, 2025
⚽ Poland-Lithuania match.
My country is so beautiful, and here are the 4 slogans chanted during the match.
,,Donald, you !d!0t, your government will be ove®th®own by hool!gans!"
,,Fu©k Tusk Fu©k!"
,,Fu©k Fu©k I$r@€l!"
,,Polish Wilno!" pic.twitter.com/YqcyXiaFpX
Donald Tusk bardzo się cieszył, że będzie na meczu Polska-Litwa.— Max Hübner (@HubnerrMax) October 12, 2025
Polscy kibice go "pięknie" powitali.
"DONALD MATOLE, TWÓJ RZĄD OBALĄ KIBOLE".
Cóż, Prezydentem Karolem Nawrokim to on nie jest.
Szacunek dla kibiców, serce zawsze mają po dobrej stronie. pic.twitter.com/2go1fIi111
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!