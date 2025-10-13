Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Dėmesys – ne tik iš Ruginienės: Lenkijos premjerui – skaudi sirgalių žinutė ir įžeidžiančios skanduotės

2025-10-13 09:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 09:40

Sekmadienio vakarą Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos ir Lenkijos premjerai Inga Ruginienė ir Donaldas Tuskas įsitaisė šalia vienas kito ir drauge stebėjo savo šalių akistatą futbolo aikštėje.

Lenkijos sirgalių žinutė Tuskui
58

REKLAMA

2

Lenkija susitikimą laimėjo 2:0, tačiau D. Tuskui neturėjo patikti apsilankymas Kaune – jo paties šalies sirgaliai ne tik iškėlė didžiulį skaudų užrašą, bet ir skandavo necenzūrines skanduotas ministro pirmininko atžvilgiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viename iš plakatų Lenkijos premjeras pavaizduotas su Vokietijos vėliava ant kaktos, o šalia – užrašas: „Tu nesi, niekada nebuvai ir niekada nebūsi Lenkijos rinktinės sirgalius“.

Itin konservatyvių pažiūrų Lenkijos futbolo gerbėjai taip siuntė žinutę dėl D. Tusko politikos, kuri, jų nuomone, labiau žiūri į Berlyną ar Briuselį, tačiau nei į Varšuvą.

Prieš keletą dešimtmečių D. Tuskui istorija apie galimą senelio kolaboravimą su naciais kainavo prezidento rinkimus. Kaip paaiškėjo vėliau, 1944-siais Jozefas Tuskas buvo prievarta pašauktas į kariuomenę, o jau po keturių mėnesių perėjo į Vakarų sąjungininkų pusę.

Karštas futbolo vakaras Kaune: Lietuva – Lenkija
(58 nuotr.)
(58 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karštas futbolo vakaras Kaune: Lietuva – Lenkija

Ne tik užrašai, bet ir skanduotės buvo įžeidžios D. Tusko atžvilgiu – sirgaliai necenzūriniais šūksniais „siuntė“ premjerą ir skandavo, jog jo vyriausybė bus nuversta futbolo chuliganų.

