Pamatykite: Lenkijos futbolo sirgaliai plūstą į Dariaus ir Girėno stadioną

Šiuo metu į Dariaus ir Girėno stadione vyksiantį susitikimą plūsta Lenkijos rinktinės sirgalių minia. Kaimynai Kaune turės tvirtą fanų užnugarį.
Priminsime, jog kovo mėnesį įvykusią pirmąją tarpusavio akistatą šioje atrankoje minimaliu rezultatu laimėjo Lenkija. Tuomet pergalingą įvartį pelnė Lenkijos rinktinės ryškiausia žvaigždė Robertas Lewandowskis.
