Pamatykite: Lenkijos futbolo sirgaliai plūstą į Dariaus ir Girėno stadioną

2025-10-12 21:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 21:18

Sekmadienį vakare pasaulio futbolo čempionato atrankos G grupės rungtynėse susitiks Lietuvos ir Lenkijos rinktinės.

Lenkijos futbolo rinktinės sirgaliai | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Sekmadienį vakare pasaulio futbolo čempionato atrankos G grupės rungtynėse susitiks Lietuvos ir Lenkijos rinktinės.

Šiuo metu į Dariaus ir Girėno stadione vyksiantį susitikimą plūsta Lenkijos rinktinės sirgalių minia. Kaimynai Kaune turės tvirtą fanų užnugarį. 

Priminsime, jog kovo mėnesį įvykusią pirmąją tarpusavio akistatą šioje atrankoje minimaliu rezultatu laimėjo Lenkija. Tuomet pergalingą įvartį pelnė Lenkijos rinktinės ryškiausia žvaigždė Robertas Lewandowskis. 

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

