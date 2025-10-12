„Olimpinį“ įvartį praleidusi Lietuva krito prieš Lenkiją

Sebastianas Szymanskis sužaidus 15 minučių nuo kampinio gairelės pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė Lenkiją į priekį 1:0.
Lenkijos rinktinė šiame susitikime iš viso atliko 12 smūgių, kai tuo tarpu Lietuvos futbolininkai šiek tiek mažiau – 7.
Fedoras Černychas susilygino su Sauliumi Mikoliūnu pagal sužaistų rungtynių kiekį vilkint nacionalinės rinktinės marškinėlius – 101 rungtynės.
Rungtynių statistika (Lietuva – Lenkija)
Lietuvos rinktinė patyrė pralaimėjimą rezultatu 0:2.
Pridedamos 4 papildomos žaidimo minutės.
G. Gineitis atliko tolimą perdavimą link baudos aikštelės, tačiau sukurti pavojaus nepavyko.
Matty Cashas atliko smūgį į artimąjį vartų kampą, tačiau kamuolį užtikrintai atrėmė vartininkas.
R. Lewandowskis puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino lenkų pranašumą 2:0.
Jakubas Kiwioras atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolį meistriškai atrėmė Tomas Švedkauskas.
R. Lewandowskis atliko smūgį pirmuoju lietimu, tačiau kamuolys skriejo šalia vartų.
Prasideda antrasis rungtynių kėlinys.
Pirmojo kėlinio statistika (Lietuva – Lenkija)
Lietuvos rinktinė po pirmojo kėlinio atsilieka rezultatu 0:1.
Pridedamos 2 papildomos žaidimo minutės.
Edvinas Girdvainis standartinės situacijos metu atliko smūgį galva, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė.
R. Lewandowskio smūgiuotą kamuolį sėkmingai blokavo varžovas.
Pijus Širvys baudos smūgio metu pasiuntė kamuolį vartų link, tačiau tai pavojaus nesukėlė.
Sebastianas Szymanskis nuo kampinio gairelės pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė Lenkijos rinktinę į priekį 1:0.
Piotras Zielinskis pakėlė kamuolį nuo kampinio gairelės, tačiau kamuolį sėkmingai išmušė varžovas.
Fedoras Černychas atliko smūgį iš tolimesnės distancijos, tačiau kamuolys skriejo šalia vartų.
Rungtynės prasideda!
Lenkijos rinktinės startinis vienuoliktukas:
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis šio vakaro rungtynėms:
Įdomūs faktai:
• Lietuviai po 6 sužaistų rungtynių turi surinkę 3 taškus ir rikiuojasi ketvirtoje G grupės vietoje. Tuo tarpu vienu susitikimu mažiau sužaidę lenkai su 10 taškų žengia antri ir 3 taškais atsilieka nuo grupės lyderių Nyderlandų.
• Lenkijos rinktinė pirmąsias žaistas tarpusavio rungtynes namuose prieš lietuvius laimėjo minimaliu rezultatu 1:0. Tuomet pergalingą įvartį pelnė Robertas Lewandowskis.
• Lietuviai ketvirtadienį apmaudžiai 1:2 nusileido suomiams, nors po Pijaus Širvio tikslaus smūgio turėjo vieno įvarčio persvarą ir prarado galimybę patekti į pasaulio pirmenybes. Tuo tarpu lenkai namuose žaidė kontrolines rungtynes. Jose Jano Urbano auklėtiniai iškovojo pergalę, kai 1:0 nugalėjo Naujosios Zelandijos futbolininkus.
• Šias rungtynes dėl kortelių praleis Artūras Dolžnikovas
• Susitikimas tarp Lietuvos ir Lenkijos rinktinių bus žaidžiamos Dariaus ir Girėno stadione.
Trenerių komentarai:
„Žinoma, kad yra tas spaudimas galvoje išlieka, aišku, kad mes norime pergalių, bet mes daug dėmesio skiriame turiniui, kas vyko tose rungtynėse, kodėl galbūt nėra tų pergalių. Žiūrint į šitą ciklą – visos iki šiol vykusios rungtynės buvo pralaimėtos minimaliu rezultatu ir visose jose rezultatas tikrai galėjo būti kitoks. Manau, kad būtent tai žaidėjus ir stumia į priekį – mes negalime sustoti, nors galbūt bendras komandos meistriškumas ar balansas kol kas mums dar neleidžia laimėti rungtynių, bet mes tikrai esame šalia. Sakyčiau, kad Lenkijos rinktinė yra kiek stipresnė individualiais žaidėjais – daugiau futbolininkų žaidžia elitinėse lygose, bet kalbant apie atletinę pusę, fizinį norą, spaudimo kūrimą, tai Suomijos yra šiek tiek, manau, kitokio braižo. Jie daugiau spaudžia, ieško fizinio kontakto, o Lenkijos futbolininkai, kadangi yra aukščiausio meistriškumo, jie labiau nori žaisti intensyvų futbolą, yra individualiai stiprūs. Viename komponente Lenkijos rinktinė yra stipresnė, bet kalbant apie tą atletinę dalį, tai Suomijos futbolininkai, manau, tikrai lenkia Lenkiją ir to įrodymas buvo suomių pergalė namuose prieš lenkus. O pasiruošimas šiai akistatai buvo profesionalus. Aišku, labai apmaudu, kad rungtynės Suomijoje baigėsi taip, kaip baigėsi, nes aš vis dar tikiu, kad mus skiria labai nedidelės detalės nuo sėkmingesnio rezultato. Bet, vėlgi, mes turime išmesti tas negatyvias emocijas iš galvos ir būti maksimaliai pasiruošę rungtynėms.“
Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris
Rinktinių formos:
